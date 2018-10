Festa del Cinema di Roma | Venerdì 19 ottobre ‘Il mare della nostra storia’ di Giovanna

Le giovani imprese in Festa - ecco i premiati del contest Cambiamenti di Cna : Una serata di festa, di contaminazione e di valorizzazione di giovani imprese aretine. E' stata un successo la finale del contest 'Cambiamenti' organizzato nella sede Cna in perfetto stile talent show.

Festa DI ROMA 13 - Gli appuntamenti della Roma Lazio Film Commission : ... scenografi, costumisti, giornalisti e scrittori che raccontano la location del Lazio a cui sono più affezionati dando consigli utili a tutti i ragazzi che si vogliono avvicinare al mondo del cinema. ...

Anche il Senato dice sì al taglio dei vitalizi. La Festa del Movimento : «La riduzione di sprechi e costi della politica è anch'essa una misura di equità sociale, un segno di attenzione che la buona politica deve offrire per poter parlare con credibilità ai cittadini», ha ...

Sagra di Inzago - Festa all'insegna delle tradizioni : Si è conclusa ieri la 215esima edizione della Sagra di Inzago. La Sagra di Inzago si è conclusa in grande stile La 215esima edizione della festa paesana ha riscosso un enorme successo. Complici l'...

Vitalizi - via libera del Senato al taglio. Di Maio : «Bye bye privilegi». Festa M5S in piazza : Via libera al taglio dei Vitalizi dal consiglio di presidenza del Senato. E' stata approvata la delibera sul taglio secondo quanto si apprende da fonti parlamentari. Il provvedimento...

La Festa del Cinema di Roma 2018 da Scorsese a Rovazzi : Una Festa a tutto tondo per celebrare il Cinema. L’Auditorium Parco della Musica di Roma dal 18 al 28 ottobre si trasformerà, come da 13 anni a questa parte, nel luogo d’incontro tra pubblico, registi, attori, cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo. Festa del Cinema di Roma 2018, gli ospiti Attesissimo Martin Scorsese che riceverà il premio alla carriera e parlerà dei suoi film italiani preferiti. Anche Isabelle Huppert ritirerà il ...

Nuovi eventi per Destiny 2 il 16 ottobre : orario e dettagli Stendardo di Ferro e Festa delle Anime Perdute : Oggi è un giorno importante per tutti i giocatori di Destiny 2, dato che arriveranno due eventi che ravviveranno il gioco. Bungie e Activision hanno ricordato che a partire dalle 19:00 ora italiana di oggi 16 ottobre inizieranno lo Stendardo di Ferro e la Festa delle Anime Perdute. Vediamo di cosa si tratta. Lo Stendardo di Ferro I veterani lo conoscono bene: inizierà come detto alle 19:00 per finire alla stessa ora di martedì 23 ottobre. ...

Dal 19 al 21 ottobre a Città della Pieve la Festa dello zafferano : Roma, 16 ott., askanews, - È un tesoro color rosso, che diviene poi giallo, è il 'croco' un tempo così chiamato, oggi noto a tutti come zafferano, di cui le terre di Città della Pieve son talmente ...

Cosa dobbiamo aspettarci dalla 13° Festa del Cinema di Roma : Mancano pochi giorni all'inizio dell'edizione numero 13 della Festa del Cinema di Roma, diretta per il quarto anno da Antonio Monda che, all'inizio del suo secondo mandato che scadrà nel 2020, per la prima volta avrà al suo fianco il nuovo vicepresidente della Fondazione Laura Delli Colli (subentrata a Piera Detassis) e dedicata al genio di Peter Sellers, protagonista di una retrospettiva che comprende ...

Cosa dobbiamo aspettarci dalla 13° Festa del Cinema di Roma : Mancano pochi giorni all'inizio dell'edizione numero 13 della Festa del Cinema di Roma, diretta per il quarto anno da Antonio Monda che, all'inizio del suo secondo mandato che scadrà nel 2020, per la ...

Eurochocolate : dal 19 ottobre a Perugia torna la Festa del cioccolato : EurochocolateEurochocolateEurochocolateEurochocolateEurochocolateEurochocolateEurochocolateChe autunno sarebbe senza Eurochocolate? Perché ormai il festival internazionale del cioccolato di Perugia è un appuntamento fisso: quest’anno si terrà dal 19 al 28 ottobre, e sarà ancora una volta il miglior pretesto per un weekend perché la città (e l’Umbria) è sempre bellissima. E poi, come si fa a resistere al cioccolato? LEGGI ANCHE8 cose ...

Tutto è pronto all’Auditorium Parco della Musica di Roma per la Tredicesima Festa del Cinema. Scorsese e Michael Moore tra gli ospiti più attesi : Dal 18 al 28 Ottobre, precisamente all’Auditorium Parco della Musica, Roma ospiterà la Tredicesima Festa del Cinema di Roma, la quarta diretta da Antonio Monda. Confermata la fortunata formula degli scorsi anni: una quarantina di titoli facenti parte della Selezione Ufficiale, di cui fa parte la sottosezione Tutti ne parlano, dedicata a film caratterizzati da un percorso internazionale di successo, la categoria dedicata ai classici del cinema ...

Womanity di Barbara Cupisti alla Festa del Cinema di Roma : Womanity è un film che racconta trentasei ore di vita di quattro donne che vivono in India, Egitto e USA. Nelle stesse ore, le donne di Washington maniFestano per mandare un messaggio al Presidente degli USA e a tutto il mondo: i diritti delle donne sono diritti umani e devono essere rispettati. Le trentasei ore raccontano le storie di resilienza delle protagoniste e ci conducono nella “forza positiva” che le donne esercitano nella società, ...

Ferpi alla Festa del Cinema di Roma 2018 : Cinema – Comunicazione – Diritto d’ Autore a confronto Ferpi, partner culturale della Festa del Cinema di Roma, a seguito