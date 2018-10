Julian Assange - Ecuador : nuove ‘regole’ a fondatore Wikileaks/ “Stop blocco web - no politica e curi il gatto” : Julian Assange, le nuove "regole" dell'ambasciata Ecuador al fondatore di Wikileaks. Ultime notizie, "stop al blocco internet, niente politica e curi meglio il suo gatto denutrito"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:48:00 GMT)

L’Ecuador ha sgridato Julian Assange per come cura il suo gatto : È scritto in una lettera consegnata al fondatore di WIkileaks, che dal 2012 vive dentro la loro ambasciata a Londra The post L’Ecuador ha sgridato Julian Assange per come cura il suo gatto appeared first on Il Post.

Julian Assange non è più a capo di WikiLeaks : Julian Assange , fondatore del network investigativo WikiLeaks , non è più a capo di quest'ultimo. È stato lo stesso network, tramite un comunicato rilasciato in questi giorni, a dare la notizia ...

Un piano segreto della Russia per aiutare Julian Assange : Diplomatici russi avrebbero intavolato colloqui segreti a Londra con persone vicine a Julian Assange per valutare se aiutarlo a fuggire dal Regno Unito, riferisce il Guardian. Il piano provvisorio prevedeva che il fondatore di WikiLeaks lasciasse l’ambasciata dell’Ecuador a Londra in un veicolo diplomatico per essere trasportato in un altro paese. La destinazione finale sarebbe dovuta essere la Russia dove Assange non andrebbe in ...