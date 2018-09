Statali | l’annuncio del ministro Bongiorno | “Arrivano le nuove assunzioni”

fanpage

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Ildella Pubblica amministrazione, Giulia, annuncia che sono in arrivo leassunzioni previste per i dipendenti. Il piano di assunzioni inizierà il prossimo anno tramite nuovi concorsi con regole diverse che il ministero metterà a punto. Ecco quando saranno i concorsi, chi riguarderanno e come funzioneranno.