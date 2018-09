Bmw X4 | la prova de Il Fatto it – Suv o coupé? Di certo sportiva – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 settembre 2018) BMW X4, atto secondo. Per la verità il primo è durato meno del previsto, appena quattro anni: l’arrivo della nuova X3 e la conseguente necessità di adeguare le linee produttive – le due auto condividono la stessa base telaistica e meccanica – ha spinto la marca tedesca a lanciare la seconda edizione del suo suv-di medie dimensioni in tempi record; “automobilisticamente” parlando, s’intende. Ciononostante il vecchio modello è stato venduto in oltre 200 mila unità e questo la dice lunga sulle sue possibilità commerciali. Quindi come è la X4 atto secondo? Nuova da cima a fondo: la piattaforma costruttiva è inedita, il design è ora in linea con gli ultimi prodotti della marca, gli interni più curati e spaziosi e il comportamento stradale come ci si attende da una BMW. Tutto molto bello. Tutto, tranne il listino: per portarsene a casa una servono almeno 54 ...