Android 9 Pie è pronto per il Nokia 7 Plus

Ecco la Samsung Experience 10 con Android 9 Pie su Galaxy S9 Plus : Ecco com'è la Samsung Experience 10 con Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus e Samsung Galaxy Note 8 in tante immagini e novità! L'articolo Ecco la Samsung Experience 10 con Android 9 Pie su Galaxy S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Miracolo Android Pie su Samsung Galaxy S6 e S6 Edge : tramite ROM unofficial : Ufficialmente i Samsung Galaxy S6 e S6 Edge non riceveranno mai l'aggiornamento ad Android Pie 9.0, anche se, come sappiamo, in questi casi non c'è troppo di che preoccuparsi. La comunità di sviluppatori indipendenti è sempre in movimento: anche per l'ex top di gamma con la sua versione curva è stata messa a disposizione una custom ROM che possa un po' colmare la voglia di Android 9.0 Pie degli utenti che ancora ne posseggono un esemplare. Ci ...

Android Pie 9.0 su ASUS Zenfone 5Z - prime avvisaglie : aggiornamento più vicino : Non ha bisogno di presentazioni l'ASUS Zenfone 5Z, top di gamma del brand taiwanese in attesa di ricevere l'aggiornamento ad Android Pie 9.0. Se finora erano mancate indiscrezioni relative all'omologazione, siamo lieti di comunicarvi che proprio qualche ora fa il dispositivo è stato pizzicato su Geekbench, equipaggiato proprio con l'ultima iterazione dell'OS mobile di Google. Volete notizie sui punteggi raggiunti? Eccovi accontentati: 2392 in ...

Probabile data di uscita per Android Pie su OnePlus 6 : scatta il countdown per l’aggiornamento : Ci sono alcune indicazioni molto interessanti per quanto riguarda il cosiddetto OnePlus 6, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per uno degli smartphone più evoluti sul mercato dal punto di vista hardware. Quanto manca alla distribuzione definitiva dopo la beta di cui vi ho parlato nello scorso fine settimana con un articolo apposito e la terza ufficiale che invece ha visto la luce proprio nelle ...

Asus Zenfone 5Z l’aggiornamento Android Pie è molto vicino? : L’Asus Zenfone 5Z dovrebbe ricevere in tempi abbastanza brevi il prossimo aggiornamento ad Android Pie: è stato individuato il modello su Geekbench.Buone notizie per tutti i possessori italiani e non dello smartphone top di gamma Asus Zenfone 5Z: i tempi per l’aggiornamento ad Android Pie potrebbero essere più brevi del previsto.Asus Zenfone 5Z: l’aggiornamento ad Android Pie non sembra essere molto lontanoInfatti proprio oggi ...

SDMC ha presentato un TV Set-Top Box con Android 9 Pie durante l’IBC : Il mercato è attualmente ricchissimo di TV Set-Top Box, dallo Xiaomi Mi Box al NVIDIA SHIELD TV, su cui gira una versione adattata […] L'articolo SDMC ha presentato un TV Set-Top Box con Android 9 Pie durante l’IBC proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition riceverà a breve Android 9 Pie - mentre Mi 8 si tinge di bianco : Xiaomi Mi 8 Explorer Edition dovrebbe ricevere l'aggiornamento a Android 9 Pie entro la fine di settembre, mentre in Cina arriva una versione bianca di Xiaomi Mi 8. L'articolo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition riceverà a breve Android 9 Pie, mentre Mi 8 si tinge di bianco proviene da TuttoAndroid.

Google attiva il risparmio energetico da remoto su alcuni dispositivi con Android Pie : Android 9.0 Pie è stato rilasciato ormai da quasi un mese ed alcuni dispositivi, oltre ai Pixel (prodotti da Google stessa), hanno cominciato a ricevere in via ufficiale o in versione beta, l’aggiornamento all’ultima versione del robottino verde. Prima del rilascio ufficiale in versione stabile di Android Pie, Google ha rilasciato diverse versioni beta (questa volta anche su dispositivi esterni ai Pixel). Durante un’intervista, ...

Si avvicina il rilascio di Android 9 Pie per ASUS ZenFone 5Z e POCOPHONE F1 : ASUS ZenFone 5Z potrebbe presto ricevere l'aggiornamento a Android 9 Pie, come sembra confermare un benchmark eseguito su Geekbench. L'articolo Si avvicina il rilascio di Android 9 Pie per ASUS ZenFone 5Z e POCOPHONE F1 proviene da TuttoAndroid.

Presenza fantasma Android 9 Pie su smartphone Android o diffusione ridicola? Mistero Google : Android 9 Pie inizia o meno a fare la sua timida comparsa sugli smartphone Android? Sembrerebbe proprio di no, seconda stessa ammissione Google ma i dubbi sulla questione non mancano affatto, visto l'odierna pubblicazione di Mountain View della distribuzione dei sistemi operativi dell'universo del robottino verde. Passi naturalmente per Oreo ma dell'ultimissima versione del firmware neanche l'ombra nell'approfondimento di queste ore. Nella ...

Nuove previsioni sui Samsung Galaxy destinati all’aggiornamento Android Pie il 14 settembre : Uno degli argomenti caldi in ambito smartphone, in questo periodo, si riferisce a quando e quali smartphone appartenenti alla famiglia dei Samsung Galaxy riceveranno l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. La questione è molto interessante, considerando la diffusione dei modelli sicuri di fare questo step, senza dimenticare quello "al limite" che ancora oggi brancolano nell'incertezza, alla luce dell'assenza di comunicazioni ufficiali ...

Android 9 Pie si fa ancora attendere nella distribuzione Android di settembre : Diamo un'occhiata alla distribuzione di Android del mese di settembre: anche questa volta Android 9 Pie si fa attendere, ma potrebbe esserci un buon motivo. L'articolo Android 9 Pie si fa ancora attendere nella distribuzione Android di settembre proviene da TuttoAndroid.

EMUI Camera disponibile per smartphone Huawei e Honor con ROM basate su Android 9 Pie : I possessori di smartphone Huawei e Honor con custom ROM basate su Android 9 Pie possono ora utilizzare EMUI Camera grazie a un porting. L'articolo EMUI Camera disponibile per smartphone Huawei e Honor con ROM basate su Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G6 e Sony Xperia XZ Premium con Android 9 Pie su Geekbench : Motorola Moto G6 e Sony Xperia XZ Premium sono comparsi su Geekbench, il celebre sito di benchmark, con Android 9 Pie a bordo: le aziende stanno probabilmente procedendo con i test sulla nuova release. L'articolo Motorola Moto G6 e Sony Xperia XZ Premium con Android 9 Pie su Geekbench proviene da TuttoAndroid.