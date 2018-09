Chievo | la Procura Figc chiede -15 per il club e 36 mesi a Campedelli

Chievo - il legale del club : 'Calcoli della Procura da siti internet e sbagliati' : Al termine del processo in Figc per le plusvalenze fittizie, ha preso la parola l'avvocato del Chievo, Marco De Luca: 'Abbiamo posto le nostre ragioni anticipate con una memoria molto documentata - le ...

La procura Figc chiede una penalizzazione di 15 punti per il Chievo e l'inibizione di Campedelli per 36 mesi : Una penalizzazione di 15 punti nei confronti del Chievo da scontare nella stagione in corso: è la richiesta avanzata dalla procura federale della Figc nel processo bis davanti al Tribunale federale nazionale presieduto da Cesare Mastrocola, per la vicenda delle presunte plusvalenze fittizie. Per Luca Campedelli la richiesta è di 36 mesi di inibizione.Le richieste sono le stesse formulate nel primo processo, annullato per ...

Gli errori della Procura possono salvare il Chievo : Nasce tutto in salita il processo bis al Chievo. Il primo procedimento, in cui la Procura federale aveva sparato alto chiedendo una penalizzazione di quindici punti e quindi di fatto la retrocessione in B a vantaggio del Crotone per via delle presunte plusvalenze fittizie realizzate con la compravendita di alcuni giocatori, si è perso per strada a causa di un inguardabile pasticcio formale: il Procuratore federale Giuseppe Pecoraro aveva ...

Chievo Verona : la Procura Federale fissa una nuova audizione per Campedelli : Con i campionati di Serie A e Serie B alle porte e il Calciomercato che volge rapidamente verso la conclusione, il calcio italiano è ancora chiamato a dare delle risposte concrete sul caso plusvalenze fittizie che vede coinvolte le societa' di Chievo Verona e Cesena, deferite nella giornata del 17 giugno dalla Procura Federale presieduta da Giuseppe Pecoraro. Un vizio di forma dovuto alla mancata audizioni [VIDEO]del numero uno clivense è ...

Chievo Bis - venerdì Campedelli sarà ascoltato in Procura : Venerdì il presidente del Chievo Verona, Luca Campedelli, si dovra' presentare nella sede della Procura Federale in merito al processo indetto contro la sua societa' e il Cesena in merito alle plusvalenze fittizie, che si era risolto qualche giorno fa con una pena per il Cavallino pari a 15 punti nella stagione 2018/19 e un nulla di fatto per i veneti a causa di un vizio di forma che ha permesso l'improcedibilita'. Il caso plusvalenze Il ...

Chievo - Campedelli presenta certificato medico e non va in Procura : Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda che vede coinvolto il Chievo Verona ed in particolare il suo presidente, il noto imprenditore Luca Campedelli, protagonista del caso "plusvalenze fittizie" insieme al già condannato e fallito Cesena.Il Chievo e la società romagnola erano finiti a giudizio per aver dichiarato un corrispettivo superiore al reale nella compravendita di calciatori, "gonfiando" il patrimonio esistente e facendolo ...

Caso Chievo : Campedelli non va in Procura : Un certificato medico per giustificare la sua assenza alla audizione sulla questione delle plusvalenze fittizie, programmata con la Procura della Figc per domani: Luca Campedelli, apprende l'Ansa, non ...

Chievo - verso un processo-bis : Campedelli convocato in Procura per martedì : Il presidente dei clivensi non era stato ascoltato dalla Procura Figc sulla vicenda delle plusvalenze fittizie