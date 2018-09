Amichevoli | Argentina-Guatemala 3-0 | Simeone subito a segno L' Uruguay travolge il

Argentina - Lautaro Martinez salta Amichevoli con Guatemala e Colombia : LOS ANGELES, STATI UNITI, - Lautaro Martinez salterà le due amichevoli che l' Argentina disputerà negli Stati Uniti contro Guatemala e Colombia . Il giovane attaccante dell' Inter , fa sapere la ...

Allarme Inter - Lautaro Martinez salta le due Amichevoli con l’Argentina : problema muscolare per l’attaccante : L’attaccante argentino salterà le gare contro Guatemala e Colombia per via di un affaticamento al polpaccio sinistro Lautaro Martinez non scenderà in campo nelle amichevoli che l’Argentina giocherà contro Guatemala e Colombia, la Federazione ha fatto sapere tramite un comunicato che l’attaccante nerazzurro ha riportato un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. L’esito degli esami ha spinto i medici a ...

Argentina - Scaloni : 'Messi non convocato per le Amichevoli - in futuro si vedrà' : ... e, come ammesso in conferenza stampa dall'allenatore ad interim della Selecciòn, Lionel Scaloni, ci sono dubbi anche sulle sue scelte future: "Non c'è allenatore nel mondo che possa essere felice ...

Argentina - i convocati di Scaloni per le prossime Amichevoli : Dopo la debacle al Mondiali inizia un nuovo progetto per l’Argentina. Il commissario tecnico Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei convocati dell’albiceleste per le amichevoli contro Guatemala e Colombia: Portieri: Romero, Rulli, Armani. Difensori: Mercado, Acuna, Funes Mori, Pezzella, Salvio, Tagliafico, Kannemann, Franco, Di Placido, Bustos. Centrocampisti: Meza, Vargas, Cervi, Vazquez, Lo Celso, Paredes, Ascacibar, ...

