Anche in Nord Europa i prati verdi sono diventati gialli

Allerta Meteo Estofex per l’Italia : rischio nubifragi e trombe marine al Nord - minaccia di grandine e tornado isolati Anche per il Sud : Allerta Meteo – Allerta Meteo di livello 1 intorno alle aree della Croazia orientale emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti venti e la minaccia di un tornado isolato. L’Allerta è valida dalle 8 (ora italiana) di domani 2 settembre, alle 8 di lunedì 3 settembre. La parte orientale della Croazia e la Repubblica Ceca sudorientale sono, invece, sotto un’Allerta di ...

L'autostrada pubblica è un inferno Anche al Nord : Un segnale positivo per l'economia ma che congestiona la rete. Nei primi cinque mesi del 2018 sono stati registrati quasi 1.800 mezzi pesanti in più al giorno, mentre quelli leggeri sono diminuiti ...

Allerta Meteo - gli ultimi aggiornamenti sul maltempo in arrivo al Nord : non solo piogge torrenziali - Anche grandine e tornado [MAPPE] : 1/9 ...

Previsioni Meteo - goccia fredda sul Nord Italia nel weekend : violenti temporali - freddo e sulle Alpi arriva Anche la neve [MAPPE] : 1/10 ...

Forte scossa di terremoto al Nord - epicentro in provincia di Reggio Emilia : scossa avvertita Anche in Veneto e Lombardia [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Lazio - le donne contro gli ultrà : 'La Curva Nord è Anche nostra' : ROMA Non è uno stadio per donne. Mogli o Fidanzate. O almeno non lo sono più le prime dieci file della Curva Nord dell'Olimpico per volontà degli ultrà che pretendono di condizionarne la composizione. ...

Piove nel Nord Italia - temporali in arrivo Anche al Centro : Roma, 13 ago., askanews, - L'area depressionaria di origine atlantica, causa del maltempo già in corso sul Nord-ovest, si sta estendendo al resto del settentrione e raggiungerà, nel corso della ...

Meteo - il caldo dà una tregua : piogge al nord - da domani Anche al centro sud : Una perturbazione porterà piogge e temporali nel nord Italia e da domani anche nelle regioni del centrosud.Continua a leggere

METEO WEEKEND - Sole e caldo prevalente ma Anche qualche TEMPORALE al Nord : Roma - METEO WEEKEND - La situazione METEOrologica nel corso del WEEKEND che precede il Ferragosto sarà caratterizzata da un campo di pressioni medio-alte che abbraccerà gran parte del Mediterraneo e dell'Italia. Ne conseguirà, un tempo tutto sommato buono su gran parte delle nostre regioni, seppur risentiremo di qualche nota instabile legata al fronte che transiterà venerdì sull'Europa centrale e rischio di ...

Bologna - il derby Festa Unità-Parco Nord è Anche una sfida fra Ermal Meta e Orietta Berti : Bologna - Torna l'appuntamento con la Festa dell'Unità e con essa tornano spettacoli e concerti, solo che per la prima volta in 40 anni la kermesse democratica cambia casa per approdare alla Fiera di Bologna. Da Parco Nord a via Aldo Moro, dagli spazi all'aperto a una Festa ...

METEO. Forti temporali al Nord - dal pomeriggio in arrivo Anche al Centrosud : Milano - Nella serata di mercoledì Forti fenomeni temporaleschi hanno investito parte del Nord, in particolare la medio-alta Lombardia, dove locali nubifragi hanno colpito le province di Lecco, Bergamo, la Brianza e la Valtellina, con picchi pluviometrici anche fino a 80/100mm sulle Orobie. In Piemonte locali intensi temporali hanno interessato l'alta Valsusa e le Valli di Lanzo. I fenomeni poi si sono estesi anche al Nordest, ...

SUD E RIPRESA/ La mossa del Governo che può aiutare Anche il Nord : Il rapporto Svimez 2018 non contiene solo dati negativi. Ci sono utili indicazioni per il Governo, che può intervenire aiutando anche il Nord.

Super caldo nel Nord Europa - ancora 32°C in Scandinavia… e in Finlandia Anche le renne fanno il bagno : ancora caldo estremo sull’Europa settentrionale oggi, 31 luglio. Le temperature hanno raggiunto nuovamente i 30°C e in alcune occasioni sono salite anche oltre: massime di 32°C a 70° di latitudine Nord ieri! L’Europa settentrionale sta vivendo un prolungato periodo di tempo caldo e asciutto: le temperature hanno raggiunto i 33°C nei fiordi della Norvegia durante l’ultimo weekend. E le previsioni suggeriscono che il caldo continuerà ancora per ...

Meteo : instabilità al Nord - temporali Anche a Centro. Ma nel weekend torna il gran caldo : Temperature diffusamente oltre i 30 gradi su tutto lo Stivale; al Nord caldo accentuato dall'afa in aumento, molto soleggiato anche a Sud. Ma il pericolo di temporali si estenderà a gran parte delle Alpi e a Lombardia, Emilia,Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Calabria.Continua a leggere