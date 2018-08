Il comparto media dell'Italia si muove verso il basso - -0 - 74% - : Scambi al ribasso per il settore Entertainment & media , a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' EURO STOXX media . Il FTSE Italia media ha aperto a 10.696,35, in contrazione ...

Seduta quasi invariata per il comparto media dell'Italia - +0 - 17% - : Teleborsa, - Seduta invariata per il settore Entertainment & media, mentre l'EURO STOXX media chiude in leggero rialzo. Il FTSE Italia media ha iniziato a trattare a 10.705,06, con una variazione di ...

Il comparto media dell'Italia è in territorio positivo - +1 - 45% - : Teleborsa, - Scambi in positivo per il settore Entertainment & media che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX media. Il FTSE Italia media ha aperto a 10.703,27 in ...

Pesante il comparto media dell'Italia - -1 - 63% - - flessione scomposta per Mediaset : Teleborsa, - Crolla il settore Entertainment & media, che fa peggio dell'andamento piatto dell'EURO STOXX media. Il FTSE Italia media ha aperto a quota 11.019,84 scivolando dell'1,63%, rispetto alla ...

Si muove in territorio positivo il comparto media dell'Italia - +5 - 35% - : Balzo per il settore Entertainment & media che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell' EURO STOXX media e riporta una performance del 5,35%. Intanto l' indice del settore media europeo ...

Andamento negativo per il comparto media dell'Italia - -0 - 79% - : Teleborsa, - Rosso per il settore Entertainment & media che si discosta da un Andamento in lieve salita dell'EURO STOXX media. Il FTSE Italia media ha chiuso a quota 10.813,37 in calo di 85,92 punti, ...

Il comparto media dell'Italia prosegue la serie positiva iniziata mercoledì scorso - +1 - 63% - : Teleborsa, - Si muove a passi da gigante il Comparto media dell'Italia che fa anche meglio dell'EURO STOXX media, con un guadagno di 173,21 punti, archiviando la giornata a quota 10.796,55. L'indice ...

Seduta ingessata per il comparto media dell'Italia - +0 - 06% - - giornata euforica per Monrif - +3 - 85% - : Teleborsa, - Non si allontana dalla parità il settore Entertainment & media a Piazza Affari, mostrando un andamento simile all'EURO STOXX media. Il FTSE Italia media, che ha esordito a quota 10.473,67,...

Seduta molto negativa per il comparto media dell'Italia - -1 - 86% - - giornata da dimenticare per Mediaset - -3 - 65% - : Teleborsa, - Rosso per il settore Entertainment & media a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX media. Il FTSE Italia media ha chiuso la giornata a quota 10.554,85 con una ...