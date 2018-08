Massa Carrara | si fingeva ambulante ma era un pusher | arrestato

Massa Carrara : esplode caldaia in campeggio - 3 feriti : Intervento dei Vigili del fuoco nella notte a Massa, in via Flavio Torello Baracchini, per l’esplosione di una caldaia in un modulo abitativo all’interno di un campeggio. Il personale sanitario del 118 ha preso in carico 3 persone rimaste ferite. L'articolo Massa Carrara: esplode caldaia in campeggio, 3 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Temporali in arrivo : domenica allerta gialla su Massa-Carrara : Provincia - La Protezione civile della Regione Toscana ha emanato un codice giallo di allerta meteo per Temporali e rischio idrogeologico per tutta la provincia di Massa-Carrara valido dalle 8 alle 21 ...

Massa Carrara - assalto ad un bancomat : famiglie evacuate : Massa Carrara, assalto ad un bancomat: famiglie evacuate L'attacco allo sportello di una banca nel comune di Tresana si è verificato all'alba. I carabinieri hanno ordinato l'evacuazione di alcune persone temendo un'esplosione. L'allarme è rientrato poco dopo mezzogiorno Parole chiave: ...

Massa Carrara - operaio muore schiacciato da un blocco di marmo : Incidente sul lavoro a Massa Carrara dove un operaio di 40 anni è rimasto schiacciato oggi da un blocco di marmo. La tragedia sarebbe avvenuta in un deposito.Secondo le prime informazioni il blocco di marmo che ha schiacciato l'uomo, un gruista, si è staccato dopo essere stato posizionato. L'operaio è stato immediatamente soccorso ma è deceduto poco dopo a causa dei gravi traumi riportati che l'avrebbero fatto andare in arresto cardiaco. Da ...

Operaio di Massa Carrara muore schiacciato da un pezzo di marmo. Aveva un contratto di 6 giorni : L'Operaio di 37 anni, morto stamani a Marina di Carrara Aveva un contratto firmato il 6 luglio, ma Aveva iniziato a lavorare il 9 luglio, e "della durata di soli 6 giorni. Un giovane lavoratore ha perso la vita per un contratto di lavoro di soli 6 giorni". E' quanto sostiene la segreteria della Cgil di Massa Carrara dopo la morte di un Operaio in un deposito marmi di Marina di Carrara, ricordando che solo due mesi fa c'era stato nella zona un ...

Massa Carrara : schiacciato da blocco di marmo - muore operaio : E’ stato schiacciato da un blocco di marmo ed è morto per i traumi riportati: è accaduto questa mattina in un deposito di marmi a Marina di Carrara (Massa Carrara). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i tecnici dell’Asl. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio 40enne, che sarebbe un dipendente di una ditta di autogru, sarebbe stato colpito da un blocco di marmo che era già stato scaricato e ...

Un mercoledì di pioggia con allerta gialla a Massa-Carrara : Provincia - Nella giornata di mercoledì 11 luglio sulla provincia di Massa-Carrara avremo un cielo all'insegna dell'instabilità, sono infatti previste piogge sia nella mattinata che nella nottata. ...