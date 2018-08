Avellino | il Tar respinge il ricorso | niente Serie B

LIVE Avellino - oggi il primo verdetto del Tar del Lazio : alle 10 : 30 l'audizione per i biancoverdi : Avellino , la cronaca di martedì 31 luglio 20:15, continua la preparazione dell' Avellino . Attraverso una nota ufficiale, l' Avellino c omunica che, al netto del ricorso respinto e la conseguente ...

Calcio - Avellino : domani l’audizione al Tar - gli irpini sperano ancora nella Serie B : Questione di ore per sapere il futuro dell’Avellino. domani è attesta l’audizione delle parti al Tar del Lazio, con il club irpino che cercherà di far valere le proprie motivazioni per essere riammessa in Serie B, dopo il ricorso respinto dal Collegio di Garanzia del Coni. Proprio il Coni, insieme a Figc e Lega B si presenteranno come soggetti controinteressati. Da ambienti vicini al club, sembra che l’Avellino sia fiducioso di una ...