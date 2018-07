Pescara | c' è Del Grosso | un giuliese per Pillon

Pescara : è fatta per lo svincolato Del Grosso : Secondo Sky Sport , il Pescara è vicino ad ufficializzare l'ingaggio del difensore classe '83 Cristiano Del Grosso , rimasto svincolato dopo l'esperienza al Venezia.

Haber - Fantastichini - Bovoli : 'La tentazione del potere' a Pescara : Domenica 19-21 ABBONAMENTO TEATRO D'ANNUNZIO 35' ridotto , over 65 e under 18, 45' secondo settore 60' primo settore SPETTACOLI ALL'AURUM posto unico 20' Inferno Novecento , il 27 luglio, Dagli ...

Controlli stradali - gli esiti della campagna lanciata dal Comando provinciale carabinieri di Pescara : Pescara - Rispetto alla media nazionale: dato doppio per il mancato uso delle cinture di sicurezza; violazioni tre volte superiori per l’uso del telefono cellulare alla guida. Ritenendo si tratti di una parte importante del controllo del territorio e delle attività istituzionali, il Comando provinciale di Pescara ha lanciato nel mese di giugno una campagna di Controlli finalizzata alla verifica del rispetto del codice della strada. I 4 ...

Oltre 200 bimbi intossicati nelle mense delle scuole a Pescara : sequestrata azienda casearia : Il sequestro, eseguito dai carabinieri del Nas, è scattato dopo i risultati dei controlli a campione sui prodotti lattiero caseari dell'azienda svolti da Asl e Istituto Zooprofilattico. Il sospetto infatti è che l'intossicazione sia stata generata da alcune caciotte distribuite nelle mense della città abruzzese.Continua a leggere

Scontri con i tifosi del Pescara - arrestati cinque ultras del Foggia : Scontri con i tifosi del Pescara, arrestati cinque ultras del Foggia Approfondimenti I violenti ci provano, polizia sventa l'assalto agli ultrà ospiti: l'altra faccia di Foggia-Pescara 21 gennaio 2018 ...

Orari e scaletta dei Negramaro a Pescara - info ritiro biglietti per il concerto del 5 luglio allo stadio Adriatico : Riprende dopo una pausa di qualche giorno in seguito al grande concerto allo stadio Olimpico di Roma l'Amore Che Torni Tour Stadi 2018 dei Negramaro a Pescara, il 5 luglio, sul palco dello stadio Adriatico. La band di Giuliano Sangiorgi, reduce dal concerto di Roma di sabato 30 giugno, torna sul palco per le ultime tre date della tournée negli stadi a supporto dell'ultimo omonimo album in studio, che li vedrà esibirsi anche al San Filippo di ...

Pescara - Uil su Osservatorio regionale Credito e legge contro delocalizzazioni : Un'economia avanzata, infatti, deve poter contare su un sistema creditizio all'altezza, e la desertificazione cui abbiamo assistito negli ultimi anni può e deve essere combattuta anche con iniziative ...

Studentessa di Pescara cerca casa a Trento - discriminata : 'Affitto solo a ragazze del Nord' : 'Scusa tanto ma sto cercando solo ragazze del Triveneto e della Lombardia. Niente di personale'. E' la risposta che una ragazza pescarese, Studentessa universitaria a Trento, si è sentita dare da un ...

Pescara - nuova auto emoteca dell'Avis Comunale : il 19 giugno l'inaugurazione : È importante donare sangue perché a oggi non è un elemento riproducibile nella scienza, quindi la raccolta umana del sangue è diventata fondamentale, c'è bisogno che fisicamente le persone vengano a ...

Mare - il Wwf : “I rifiuti raccolti durante la pulizia delle spiagge in mostra a Pescara” : Questa mattina i volontari del WWF hanno allestito nel centro di Pescara la mostra “Il Mare del futuro?”, una esposizione del tutto particolare frutto della raccolta simbolica di materiale spiaggiato lungo il litorale abruzzese. L’iniziativa, che ha il patrocinio della Regione Abruzzo Settore Ambiente e del Comune di Pescara, è all’interno delle azioni del progetto #GenerAzioneMare che il WWF Italia ha lanciato lo scorso anno per la difesa delle ...

Ambiente - WWF : domani a Pescara sit-in e la mostra “Il mare del futuro?” con oggetti recuperati dalla spiaggia : La campagna “Plastic Free” lanciata dal WWF Italia per salvare il mare dalla plastica approda in Abruzzo. domani sabato 16 giugno, dalle ore 10 a Pescara in piazza Primo Maggio, sarà possibile visitare la mostra “Il mare del futuro?”, una mostra del tutto particolare frutto della raccolta simbolica di materiale spiaggiato lungo il litorale abruzzese. L’iniziativa, che ha il patrocinio della Regione Abruzzo Settore Ambiente e del Comune di ...

Finale playoff - a disposizione dei tifosi del Cosenza un treno per Pescara : Finalmente una buona notizia per tutti i tifosi che hanno avuto difficoltà nel trovare un bus. Comune, Regione e Provincia sono riusciti a stringere un accordo con Trenitalia. A disposizione dei ...

Prende il via il roadshow di Elettricità Futura : Pescara la prima tappa con focus sulle opportunità di sviluppo delle rinnovabili : E’ partita da Pescara la prima tappa del roadshow “Le opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico – Incontri con il territorio” organizzato da Elettricità Futura. Un’occasione di confronto tra istituzioni e aziende del settore elettrico con un particolare focus sullo sviluppo delle rinnovabili e le opportunità di finanziamento. Questa prima tappa, organizzata in collaborazione con Confindustria Chieti e Pescara, ...