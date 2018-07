Giustizia | Bonafede | chiesti approfondimenti su tribunale Bari

Palazzo di Giustizia Bari - Bonafede annuncia 'ulteriori approfondimenti' : ROMA - 'Onestà! Onestà!'. Arriva in aula alla Camera il decreto legge che dispone il trasferimento del Palazzo di giustizia di Bari, dopo lo sgombero per il rischio crolli del vecchio tribunale e le ...

Daspo ai corrotti, stop alla riforma delle intercettazioni, blocco della prescrizione e agenti provocatori. Tante Idee in comune tra Davigo e Bonafede, ma c'è distanza sulla legittima difesa

"Bonafede si svegli". Saviano all'attacco del ministro della Giustizia che non fa rientrare nei "ranghi" Salvini : "Il ministro della Mala Vita dice che i 67 migranti a bordo della Diciotti non sbarcheranno a Trapani se non avrà garanzie che verranno arrestati. Salvini anche oggi fa un'invasione di campo per avere visibilità; questa volta a essere totalmente bypassata è la magistratura. Salvini, preso da delirio di onnipotenza e credendo di disporre personalmente di tutti i poteri dello stato, dice che 'il governo agisce con una sola ...

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede : “Stop alla riforma delle intercettazioni del Pd. E priorità alla legittima difesa” : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha dichiarato che stopperà l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni varata dal precedente esecutivo. Inoltre, il Guardasigilli ha evidenziato che per l'esecutivo sarà una priorità la revisione della legge sulla legittima difesa: "Vanno eliminate le zone d'ombra, che rendono difficile e complicato dimostrare che si è agito per legittima difesa",Continua a leggere

Giustizia - Bonafede al Parlamento : “Stop a riforma intercettazioni. Priorità : daspo corrotti - prescrizione e legittima difesa” : “Sarà fermata la riforma delle intercettazioni”, perché “le modifiche introdotte sono un dannoso passo indietro sulla strada della qualità ed efficacia delle indagini”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha esordito così in commissione al Senato durante la presentazione della linee guida del suo mandato. E ha illustrato quelle che sono le sue Priorità: “daspo per i corrotti, la riforma della prescrizione e ...

Giustizia - il sottosegretario della Lega Morrone : “Via correnti di sinistra da toghe”. Legnini : “Bonafede intervenga” : “Mi auguro che la magistratura si liberi dalle correnti. Mi auguro in particolare che si liberi di quelle di sinistra“. Non è una dichiarazione pescata a caso tra le decine di attacchi lanciati negli anni da Silvio Berlusconi alle toghe. Non è neanche un’esternazione da comizio di uno qualsiasi degli ultras di Forza Italia. Al contrario ad auspicare una sorta di estinzione delle correnti di sinistra delle toghe è addirittura il ...

Giustizia - Bonafede : 'La riforma della prescrizione - dedicata a Viareggio' : 'Vorrei tanto che quando ci sarà la riforma' della prescrizione, questa 'non portasse il nome di chi l'ha scritta, ma fosse la 'Viareggio' o 'Viareggio bis', perchè vorrei chi la pronuncerà in un'aula ...

Giustizia - Bonafede : 'La prescrizione è un'ombra inaccettabile' : "L'ombra della prescrizione è un'ombra terribile, un'ombra inaccettabile in uno Stato di diritto. Non esiste". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a Viareggio , Lucca, alla ...

Giustizia - l’Anm incontra il ministro Bonafede : “D’accordo su riforma della prescrizione. Stop dopo il primo grado” : La prescrizione bloccata dopo la sentenza di primo grado. E la nuova riforma delle intercettazioni prima rinviata e poi riscritta. Sono le due misure che il nuovo ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha confermato di volere varare al più presto incontrando una delegazione dell’Associazione nazionale magistrati. Lo ha spiegato Francesco Minisci, il presidente del sindacato delle toghe, alla fine del colloquio con il guardasigilli. ...

Giustizia : Grillo e Bonafede al bar del ministero - Guardasigilli fa da cicerone : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Un caffè al bar del ministero della Giustizia, dove il neo ministro Alfonso Bonafede fa da cicerone a Beppe Grillo, mostrandogli il suo ufficio e gli spazi del dicastero di via Arenula. Il fondatore del Movimento scherza coi dipendenti prendendosi gioco del responsabile della Giustizia: “è bravo? – chiede con un sorriso – sennò ci penso io…”, afferma strabuzzando gli occhi. E’ ...