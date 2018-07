Ora Emilia Romagna ed Europee Continua la lunga gara elettorale Ancora 4 mesi di fuoco

Il Pd trema anche in Emilia-Romagna : Ora Regione e Comuni sono contendibili. E si teme patto Lega-M5s : Il Pd dell’Emilia-Romagna trema dopo i risultati dei ballottaggi del 24 giugno. A Imola, da oltre 70 anni in mano al centrosinistra, ha vinto la candidata del M5s Manuela Sangiorgi, sconfiggendo Carmen Cappello sostenuta dal Pd e, per l’occasione, anche dal Mdp di Pierluigi Bersani. La candidata pentastellata ha ribaltato il risultato del primo turno che vedeva in testa la candidata democratica, a dimostrazione che qui ha funzionato ...

Allerta meteo in Emilia Romagna : tempOrali - grandine e forti raffiche di vento : La Protezione Civile dell’Emilia Romagna e l’Agenzia regionale per la Protezione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) hanno diramato un’Allerta gialla valida fino alla mezzanotte del 23 giugno. temporali anche di forte intensità, grandine, vento e mare mosso sono in arrivo sulle coste dell’Emilia-Romagna a partire da oggi.Continua a leggere

Reggio Emilia - ancOra un'aggressione alle Reggiane : in ospedale due nigeriani : Dieci stranieri hanno preso a bottigliate e bastonate i due nella notte, una sorta di regolamento di conti legato allo spaccio. Uno dei feriti è in rianimazione

L’Emilia si assapOra con lentezza : Antichi cammini che attraversano borghi e colline, da apprezzare passo dopo passo. Eccellenze dell’enogastronomia di cui gustare ogni sapore, nella terra della Food Valley. Crociere sul Po, per godersi il piacere di navigare nella natura. E poi splendidi castelli, regge, parchi naturali. Il territorio tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia è un mondo prezioso da esplorare con lentezza. «Slow Tourism per contrapporsi al turismo di massa, a quel ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità “gialla” per tempOrali “di forte intensità” dal pomeriggio : “Un minimo depressionario in transito verso il Mar Tirreno determinerà condizioni di instabilità sulla regione a partire dal pomeriggio di oggi mercoledì 13. Le precipitazioni sono previste a carattere di rovescio o temporale persistente di forte intensità e interesseranno inizialmente il settore centro-occidentale della regione per poi estendersi nel corso della notte alle province orientali. I temporali sul settore centro-orientale per ...

Viaggi : l’Emilia si assapOra con lentezza : Antichi cammini che attraversano borghi e colline, da apprezzare passo dopo passo. Eccellenze dell’enogastronomia di cui gustare ogni sapore, nella terra della Food Valley. Crociere sul Po, per godersi il piacere di navigare nella natura. E poi splendidi castelli, regge, parchi naturali. Il territorio tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia è un mondo prezioso da esplorare con lentezza. «Slow Tourism per contrapporsi al turismo di massa, a quel ...

Reggio Emilia - "Ti denuncio per stupro". Diciottenne ricatta ristOratore : Reggio Emilia, 10 giugno 2018 - "O mi dai i soldi o racconto ai carabinieri che mi hai violentata". Una ricattatrice di lungo corso a soli 18 anni , la giovane di Reggio Emilia che ha fatto passare ...

Reggio Emilia - crolla lastra dal tetto della stazione AV : tragedia sfiOrata : "Abbiamo visto la morte in faccia" ha raccontato uno dei viaggiatori presenti. A staccarsi dal soffitto è stata una grossa lastra di vetro che è andata in frantumi su una banchina dove vi erano diverse persone in attesa del treno. Rfi ha annunciato che eseguirà ulteriori approfondimenti per accertare le cause del distacco del pannello e prendere gli opportuni provvedimenti.Continua a leggere

Turi - Emiliano inaugura la foresteria per i migranti che lavOrano nei campi : 'Questa è una delle foresterie per lavoratori in agricoltura che stiamo realizzando in Puglia, un modo per consentire alle imprese agricole che hanno bisogno di manodopera, di alloggiare le persone in ...

Xylella - Emiliano : “Task force anti batterio - si continua a lavOrare” : “Leggo di interpretazioni sbagliate del provvedimento che è stato adottato ieri all’unanimità dal consiglio regionale. Il gruppo di ricercatori da me riunito attorno alla Regione Puglia, definito informalmente task force antixilella, continuerà a svolgere il proprio ruolo, e anzi i risultati dei vari gruppi di ricerca verranno esposti in un’apposita manifestazione. Questo gruppo di lavoro verrà affiancato da un altro organo ...

"Bastonate e schiaffi ai bimbi durante le lezioni di COrano" : Reggio Emilia - imam a processo : La denuncia partita dai genitori di una comunità della Bassa dopo i racconti dei piccoli, che avevano fra i 7 e i 9 anni

Cartellino addio - si lavOra fuori dall'ufficio : la sperimentazione in Emilia Romagna : La Regione avvia lo smart working per un centinaio di dipendenti. L'assessora Petitti: "Diamo fiducia, aumenterà la produttività"

Aemilia - i collabOratori di giustizia dopo il raid punitivo al pentito Signifredi : “Ci sentiamo minacciati” : I collaboratori di giustizia sono molto preoccupati. Uno di loro, il contabile della ‘ndrangheta Paolo Signifredi, condannato a cinque anni nel processo Pesci contro la cosca Grande Aracri in Lombardia, è stato aggredito e riempito di botte sotto casa da tre sconosciuti finendo all’ospedale. Appresa la notizia il pentito Antonio Valerio, pedina fondamentale per l’accusa al processo Aemilia, ha dichiarato in aula di sentirsi minacciato da altri ...

Reggio Emilia Virtus Bologna/ Streaming video-diretta tv : Orario - risultato live (basket Serie A 30^ giornata) : Diretta Reggio Emilia Virtus Bologna info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, bel derby al PalaBigi (oggi 9 maggio)(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 10:08:00 GMT)