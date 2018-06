Migranti | Conte al vertice di Bruxelles | “Superare completamente regolamento di Dublino”

Migranti - Conte al mini-vertice di Bruxelles : “Centri di accoglienza in più Paesi europei ” : Su ricollocamenti e hotspot in Italia il governo non farà nessun passo indietro, e, se necessario, andrà allo scontro. È un’Italia con «l’elmetto» quella che Giuseppe Conte porta al mini-summit di Bruxelles. La proposta italiana (che è intitolata «Strategia europea multilivello») si basa su «6 premesse e 10 obiettivi ed è mirata a proporre una p...