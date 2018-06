Al via le riprese di Pechino Express 2018 senza Eleonora Brigliadori | Maria Teresa Ruta e

Il Paradiso delle Signore - al via le riprese con diversi cambiamenti : Sono in corso le riprese de Il Paradiso delle Signore, che dalla prossima stagione televisiva diventa un appuntamento quotidiano nel pomeriggio di Rai 1

Wonder Woman 1984 : al via le riprese del sequel : Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment. In Italia il film uscirà nelle sale il 31 Ottobre 2019. SEGUI TUTTI GLI ...

Il Paradiso delle Signore 3 diventa una soap senza Giuseppe Zeno ma con Roberto Farnesi : al via le riprese dal 18 giugno? : Alla fine non c'è stato niente da fare. Pubblico mobilitato, email e una petizione (promossa da Liviana Bertoldi e che potete trovare cliccando qui) ma senza molto successo: Il Paradiso delle Signore 3 non sarà una fiction da prima serata ma, sembra, si ridurrà ad una soap per il pomeriggio di Rai1. Solo chi in questi anni ha seguito ogni tentativo da parte della rete ammiraglia della tv pubblica provare a contrastare il pomeriggio a base di ...

Mentre Ero via - al via le riprese della nuova fiction di Ivan Cotroneo in arrivo su Rai 1 : Sono iniziate le riprese di Mentre Ero Via, una fiction nata da un'idea di Ivan Cotroneo, dedicato al ciclo di serie dedicate alla rinascita femminile che arriverà prossimamente su Rai 1

Mentre ero via - al via le riprese della fiction con Vittoria Puccini : Vittoria Puccini è una delle protagoniste della nuova fiction di Rai 1 dal titolo “Mentre ero via”: ecco le prime anticipazioni, trama e cast Al via le riprese di “Mentre ero via“, la nuova fiction targata Rai 1 con protagonista principale Vittoria Puccini. Una storia forte ed avvincente che si preannuncia tra le fiction più attese della prossima stagione televisiva. Ecco in anteprima alcune anticipazioni sulla trama e ...

Tutto pronto per Temptation Island 2018 : al via le riprese e riconfermato Filippo Bisciglia alla conduzione : Uomini e donne è finito in panchina ma adesso è Tutto pronto per Temptation Island 2018. I redattori e gli autori che lavorano al fiando di Maria De Filippi sono pronti a dare vita alla nuova edizione del reality show sui sentimenti e proprio Raffaella Mennoia ha aggiornato la partenza per la Sardegna prevista per oggi. Quest'anno la nuova edizione ha preso il via più "tardi" e andrà in onda, di conseguenza, per via dei Mondiali di calcio ...

Christian De Sica e Massimo Boldi 'Amici come prima' : via alle riprese del loro film - dopo 13 anni - : dopo 13 anni di lontananza Massimo Boldi e Christian De Sica saranno di nuovo insieme sul grande schermo. Inziano oggi le riprese della loro nuova commedia 'Amici come prima': il titolo che è già ...

Tom Cruise torna sul set di Top Gun : al via le riprese del sequel : La star hollywoodiana Tom Cruise ritorna al suo vecchio ruolo in ' Top Gun ' , lo stesso che lo ha reso una celebrità oltre 30 anni fa. Accanto all'hashtag ' Day1 ' , l'attore ha twittato oggi una ...

Al via le riprese di Masterchef Italia 8 e annunciato il nuovo giudice : chi prenderà il posto di Antonia Klugmann? : Al via le riprese di Masterchef Italia 8 e nuovo giudice pronto a salire a bordo al fianco dei confermatissimi Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. I tre prenderanno per mano lo chef stella Giorgio Locatelli che il pubblico del cooking show ha già conosciuto nei mesi scorsi nel suo ristorante in Inghilterra. Sarà proprio lui a prendere il posto di Antonia Klugmann che, qualche giorno fa, ha annunciato di voler lasciare il ...

