“Surface Phone per riscattarsi dal fallimento di Windows 10 Mobile” | LA VOCE DEL POPOLO

surface-phone

: #MicrosoftFoto si aggiorna: aggiornata l’interfaccia dell’editor foto [Insider] - SurfacePhoneIta : #MicrosoftFoto si aggiorna: aggiornata l’interfaccia dell’editor foto [Insider] - SurfacePhoneIta : #Microsoft ha invitato gli utenti #Windows10Mobile a passare ad #Android o #iOS? - SurfacePhoneIta : #WindowsInsider: avviato il primo bug bash di #Windows10 #Redstone5 -

(Di sabato 23 giugno 2018) Dopo aver selezionato nella scorsa edizione de “Ladel” un commento nostalgico di un utente10 Mobile, migrato per forza di cose al sistema operativo del robottino, quest’oggi vi parleremo del tanto atteso Surface! Il commento selezionato dalla nostra redazione, vede vincitore il vostro collega bruno, il quale dopo aver riassunto i pregi e difetti di Android, iOS e10 Mobile, conclude facendo riferimento al Surface, il quale dovrebbe in linea teorica, andare ad eliminare le problematiche dei dispositivi mobile di oggi, definendo così un dispositivo perfetto! Android é un os prettamente per telefono, con interfaccia per telefono, come lo é ios. É un os instabile e non affidabile, con una marea di bug, con i suoi mille modi di vedere il mondo android, con le varie versioni adattate dalle varie case. Tanti galli a cantare non si fa ...