Astronomia | buco nero “colto sul fatto” mentre inghiotte una stella

Astronomia : scoperti nuovi oggetti polverosi stellari al limite del buco nero al centro della Via Lattea : Mistero al centro della Via Lattea : sull’orlo del buco nero si sporgono oggetti anomali, nascosti da una coltre di polvere. Sembrano nubi gassose – spiega Global Science – ma si comportano come stelle. Sulla natura degli oggetti misteriosi si interroga il team guidato da Anna Ciurlo, ricercatrice dell’UCLA, che ha esposto all’American Astronomical Society i riscontri ottenuti da 12 anni di rilevazioni del W. M. Keck ...

Astronomia : il buco nero super-massiccio della Via Lattea potrebbe avere “fratelli invisibili” : Gli astronomi stanno cominciando a capire cosa succede quando i buchi neri sentono il bisogno di vagare per la Via Lattea. Generalmente, un buco nero super-massiccio si trova al centro di una galassia massiccia. Ma a volte possono “vagare” nella loro galassia madre, rimanendo lontani dal centro in regioni come l’alone stellare, un’area quasi sferica di stelle e gas che circonda la sezione principale della galassia. Gli astronomi ipotizzano che ...