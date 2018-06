La prima ricerca in Italia sul futuro del mondo della salute visto dai medici

Perché quella in Russia è la prima Coppa del Mondo dello streaming. Una ricerca : In tre dei dieci Paesi più popolosi del Mondo , Cina, Stati Uniti e Russia, lo streaming va oltre la tv. Afp Germania-Messico Italiani, popolo di televisivi La televisione regge grazie all'Europa. In ...

Perché quella in Russia è la prima Coppa del Mondo dello streaming. Una ricerca : C'erano una volta le partite in tv. No, recitare il de profundis della televisione è troppo. Però le abitudini stanno cambiando: il mondiale in Russia è la prima Coppa dello streaming. Non perché la tecnologia non fosse già presente quattro anni fa, ma perché gli spettatori che stanno guardando gli incontri via Internet sfioreranno quelli che sceglieranno la televisione. Lo afferma una ricerca ...

Ricerca : creata la prima mappa genetica delle proteine nel sangue umano : Un team internazionale di Ricercatori, guidati da scienziati dell’Università di Cambridge e della farmaceutica Msd, ha creato la prima mappa genetica dettagliata delle proteine del sangue umano: lo studio, pubblicato su “Nature“, ha caratterizzato le basi genetiche del proteoma del plasma umano, identificando quasi 2.000 associazioni genetiche con circa 1.500 proteine. La Ricerca è stata finanziata, oltre che da Msd, da ...

Imprese - Piemonte prima regione italiana che investe in ricerca : ' Questo dato conferma che l'innovazione rappresenta uno dei driver fondamentali dell'economia della regione, anche grazie alle politiche messe in campo negli ultimi anni ', commenta Empoli, che ...

Ricerca & Tecnologia : sviluppata la prima batteria che si ricarica in pochi secondi : Un gruppo Ricercatori della Cornell University, guidato da Joerg Werner, ha sviluppato la prima batteria in grado di ricaricarsi in pochi secondi: il dispositivo, descritto su Energy and Environmental Science dell’Associazione Reale di Chimica, rivoluziona il tradizionale sistema con polo positivo e polo negativo. La nuova architettura si basa su microscopici mattoncini di materiale che si auto-assemblano: il polo negativo è costituito da ...

Ricerca : prodotto un particolare stato molecolare dell’acqua - mai osservato prima : Un laser a raggi X ha consentito di scaldare dell’acqua a 100.000 gradi in un decimo di milionesimo di miliardesimo di secondo, molto meno del tempo che impiega la luce per percorrere un millimetro nel vuoto: si tratta di un esperimento realizzato da Ricercatori dell’Università di Uppsala guidati da Carl Caleman, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences. Gli esperti hanno quindi prodotto un particolare stato ...

Emoticon dell'antichità. Ricercatrice italiana realizza la prima banca dati digitale di segni grafici mai tradotti : Le Emoticon, faccine colorate che sintetizzano il nostro stato d'animo, appartengono ormai al nostro modo di comunicare, imposto dalla rivoluzione tecnologica di smartphone e social. Ma questi segni ...