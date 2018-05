Inter e Milan nel calcio femminile | ma la Juve ha già saccheggiato il mercato

Spettatori - il load factor in Europa : Juve 28ª - Inter e Milan fuori dalla top 60 : Italiane lontane dal top per il cosiddetto "load factor": la Juventus, prima italiana, è solo 28esima. L'articolo Spettatori, il load factor in Europa: Juve 28ª, Inter e Milan fuori dalla top 60 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Hamsik - i bookmakers si scatenano : ci sono anche Inter e Milan : Hanno fatto molto rumore le parole del padre di Marek Hamsik rilasciate ieri in patria e, ora, un trasferimento del capitano azzurro non è più fantascienza. Ne sono convinti gli autorevoli bookmaker di www.stanleybet.it, secondo cui lo scenario più probabile è un approdo dello slovacco in Cina, al Guanzhou, opzione bancata a quota 1.75. Ma i tifosi del Napoli possono ancora sperare: la permanenza di Hamsik alla corte di De Laurentiis è piazzata ...

THEMA/ Video - l'Intervista esclusiva. Stasera il concerto di Milano : I THEMA si esibiscono questa sera al Teatro Principe di Milano per presentare il loro primo album, ANGELO OLIVA li ha intervistati, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:20:00 GMT)

Milano. Palazzo Marino investe 15 milioni per Interventi di illuminazione : Sono 149 gli interventi per l’illuminazione cittadina in programma tra il 2017 e il 2019 con un investimento di circa

Spettatori in Europa : Inter nona - Milan 15° e Juventus fuori dalla top 30 : Classifica Spettatori calcio in Europa – Dominano Borussia Dortmund e Bayern Monaco la classifica degli Spettatori in Europa nella stagione 2017/18, con le italiane lontane dal top. Conclusi tutti i principali campionati, si possono tirare le somme sui dati dei tifosi allo stadio. In testa in quanto a media Spettatori Borussia Dortmund e Bayern Monaco, con […] L'articolo Spettatori in Europa: Inter nona, Milan 15° e Juventus fuori ...

Calciomercato Milan - Immobile Interpellato sull’addio alla Lazio lascia aperti clamorosi “spiragli” : Ciro Immobile ha parlato del Calciomercato e delle tante voci che lo vorrebbero al Milan nella prossima stagione dopo i tanti gol con la Lazio Ciro Immobile accostato con insistenza al Milan nelle ultime ore concitate di Calciomercato. L’attaccante della Lazio ha appena concluso una stagione favolosa in forza al club di Lotito, ma adesso le voci d’addio si stanno moltiplicando giorno dopo giorno. Ad alimentare tali ...

Calcio : Sala - Inter in Champions positivo anche per turismo Milano : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - La qualificazione dell'Inter in Champions League "è positivo per la città e per il turismo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del concerto della Filarmonica della Scala in Piazza Duomo a Milano. Sala ha spiegato che "dal pun

FULLSHARE HOLDING DIVENTA OFFICIAL EDUCATION PARTNER DI FC InterNAZIONALE MILANO : Durante tutta la propria ultracentenaria storia, l'Inter si è sempre impegnata a sostenere l'educazione attraverso il calcio e lo sport per i giovani. La collaborazione con FULLSHARE HOLDING porterà ...

Milano : riciclaggio Internazionale - gdf arresta consulente finanziario (2) : (AdnKronos) - Le ricostruzioni contabili e bancarie svolte dai militari della guardia di finanza hanno permesso di accertare un fraudolento sistema di sovrafatturazione pari a oltre l’80 per cento dell’importo indicato nelle richiamate fatture fittizie, confluite poi nelle dichiarazioni fiscali pres

Milano : riciclaggio Internazionale - gdf arresta consulente finanziario : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - Era il consulente finanziario di un’organizzazione criminale che aveva dato vita a una frode fiscale milionaria. La guardia di finanza lo ha arrestato con l'accusa di riciclaggio internazionale. E' accaduto a Milano. Gli uomini delle fiamme gialle hanno eseguito un’ordi

Nuovo stadio Milan - Interesse per l’ex area Falck a Sesto San Giovanni : Spunta l'ipotesi di costruire l'impianto sull'ex area Falck, ma va monitorata anche la situazione di Porto di Mare e di piazza d'Armi, di interesse anche per l'Inter. L'articolo Nuovo stadio Milan, interesse per l’ex area Falck a Sesto San Giovanni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lautaro Martinez all'Inter / Calciomercato - l'attaccante argentino verso Milano per le visite mediche : Lautaro Martinez all'Inter, Calciomercato: l'attaccante argentino del Racing Club de Avellaneda nei prossimi giorni è pronto a viaggiare verso l'Italia per le visite mediche coi nerazzurri.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:02:00 GMT)

Inter - nuovo colpo : giocatore a Milano per le visite mediche - annuncio in arrivo Video : Una delle protagoniste preannunciate per la prossima sessione di Calciomercato sara' sicuramente l'Inter, a prescindere dalla possibile qualificazione in Champions League, che passera' allo scontro diretto all'ultima giornata di campionato, contro la Lazio allo stadio Olimpico, domenica prossima. I nerazzurri, infatti, entro il 30 giugno dovranno muoversi principalmente in uscita vista l'esigenza di dover chiudere il bilancio in pareggio per ...

Ecco il nuovo Mondiale per club - un ‘Torneo dei sogni’ con Juventus - Inter e Milan : in arrivo sfide stellari [I DETTAGLI] : Il nuovo Mondiale per club che potrebbe essere ribattezzato come “Torneo dei sogni” preannuncia grande spettacolo, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la competizione verrà presentata al Consiglio Fifa con l’obiettivo di incassare ben tre miliardi di dollari da distribuire ai club. Il torneo andrà in scena ogni 4 anni e nella seconda metà di giugno, per quanto riguarda i club italiani dovrebbe toccare a Inter, ...