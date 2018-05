Si chiama Fausto Filippone l’uomo che ha gettato figlia dal ponte | bimba morta sul colpo

fanpage

Chieti si chiama Fausto Filippone l'uomo che ha gettato la bimba 12enne dal cavalcavia

(Di domenica 20 maggio 2018)è ancora aggrappato alla rete di protezione dell'autostrada e minaccia di buttarsi giù. L'uomo non collabora con i mediatori, e urla soltanto "Scusa, scusa". Oggi pomeriggio hala12enne della compagna dal cavalcavia."Fermi, fermi, andatevene con quell'affare, non lo gonfiate": queste sono state le ultime drammatiche parole che i cronisti sono riusciti a sentire 30 metri più in basso del viadotto dal quale minacciava da ore di lanciarsi, 49 anni. Frasi rivolte ai Vigili del Fuoco che stavano tentando di sistemare un gonfiabile al di sotto del viadotto dell'A14, a Francavilla al Mare. Ma non c'è stato nulla da fare: l'uomo si è buttato giù, ed è morto dopo un volo di 40 metri, nello stesso punto in cui ore prima avevauna bambina di 12 anni,della sua compagna, che èsul