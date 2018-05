davidemaggio

: Ascolti TV Sabato 19 maggio 2018. Vince la finale di Ballando (24.7%) Amici in crescita (23%). I dati del Royal We… - zazoomblog : Ascolti TV Sabato 19 maggio 2018. Vince la finale di Ballando (24.7%) Amici in crescita (23%). I dati del Royal We… - zazoomnews : Ascolti tv sabato 19 maggio 2018 - #Ascolti #sabato #maggio - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 19 maggio 2018 -

(Di domenica 20 maggio 2018) Royal Wedding Su Rai1Tutti in Pista – dalle 20.48 alle 21.55 – ha raccolto 4.627.000 spettatori con il 21.68% mentre ladella tredicesima stagione dicon le Stelle – in onda dalle 21.59 all’1.23 – ha conquistato .000 spettatori pari al 24.7% di share (qui glidelladello scorso anno – qui glidi tutte le finali del programma – qui la maglietta di Selvaggia Lucarelli che percula il GF). Su Canale 5 la settima puntata del serale di17 – in onda dalle 21.12 all’1.01 – ha raccolto davanti al video 4.114.000 spettatori pari al 23% di share. La Buonanotte di– dall’1.05 all’1.28 – segna 1.260.000 spettatori con il 15.56%. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.197.000 spettatori pari al 5.43% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto 940.000 ...