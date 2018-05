Georgette Polizzi choc | «Dovrò vivere sulla sedia a rotelle | la malattia si è

Georgette Polizzi sulla sedia a rotelle : «Dovrò convivere con la malattia che si è impossessata di me per tutta la vita» : ROMA ? Georgette Polizzi esce dall?ospedale costretta sulla sedia a rotelle ma attraverso i social confessa che dovrà convivere per sempre con la malattia che l?ha colpita....

Georgette Polizzi in ospedale : le sue condizioni migliorano : Le condizioni di Georgette Polizzi, ricoverata in ospedale per una malattia neurologica, migliorano giorno dopo giorno. Da quando ha ricevuto la terribile diagnosi, quasi un mese fa, la protagonista di Temptation Island non si è mai arresa e ha continuato a combattere per sconfiggere questo male misterioso. Sincera e coraggiosa, Georgette Polizzi ha condiviso le sue paure con i fan, raccontando su Instagram la tragedia che stava vivendo, ma ...

Georgette Polizzi sta meglio : 'Sono tornata ad usare le mani'. E ringrazia i fan sui social : ... LA TESTA ED IL CUORE!!' E così ho fatto!! La voglia di tornare nel mio mondo creativo mi sta dando la forza di fare cose che a volte sembrano più dei miracoli che dei miglioramenti! Però oggi voglio ...

Georgette Polizzi in ospedale/ Video - i primi passi in riabilitazione : “Alzate il cul* e mangiatevi la vita!” : Georgette Polizzi ancora in ospedale mostra gli enormi progressi agli estimatori tramite un Video, i primi passi in riabilitazione: “Alzate il cul* e mangiatevi la vita!”.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:46:00 GMT)

Temptation Island - Georgette Polizzi torna a camminare dopo la malattia : 'Ho un messaggio per voi - volere è potere' : L'ex protagonista di Temptation Island , Georgette Polizzi , cammina di nuovo. La ragazza era stata ricoverata in ospedale per una non precisata patologia neurologica ed era costretta a stare a letto ...

Georgette Polizzi in ospedale/ Il fidanzato Davide Tresse al suo fianco : "Otto giorni qui - sei il mio tutto" : Georgette Polizzi sta male e continua la sua permanenza in ospedale. Il fidanzato Davide Tresse è sempre al suo fianco e le fa una bellissima dedica d'amore(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:46:00 GMT)