Fognini-Nadal | a che ora si gioca? Il programma e come vedere in tv i quarti degli

Internazionali Bnl d’Italia - l’avversario di Fognini è Nadal : Rafa Nadal sfiderà come da pronostico Fabio Fognini nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.872.105 euro, in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Il maiorchino, numero 1 del tabellone e due del mondo, non lascia scampo al giovane canadese Denis Shapovalov, battuto 6-4 6-1: ora il confronto con l’azzurro, mai cosi’ avanti a Roma, nei confronti del quale ...

Internazionali Roma 2018 : Fabio Fognini sfiderà Rafael Nadal ai quarti di finale. Lo spagnolo si sbarazza di Shapovalov : Fabio Fognini affronterà Rafael Nadal ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2018 di tennis. Il ligure, dopo aver surclassato il tedesco Peter Gojowczyk, si è così guadagnato la supersfida con il mancino di Manacor, il grande Re della terra rossa di Roma. Lo spagnolo si è sbarazzato agevolmente del canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 6-4 6-1. Il numero 2 del ranking ATP ha dominato la partita con la sua proverbiale ...

Fognini-Nadal - Internazionali d’Italia Roma 2018 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Fabio Fognini affronterà Rafael Nadal ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2018 di tennis. Il ligure, dopo aver spazzato via Gojowczyk, attendeva il maiorchino che non ha avuto particolari problemi contro il canadese Denis Shapovalov. Il numero 1 italiano sfiderà così il mancino di Manacor, grande favorito della vigilia, ma spinto dal calorosissimo pubblico del Foro Italico di Roma andrà a caccia di una vera e propria ...

Fognini - ho già battuto Nadal in passato : ROMA, 17 MAG - "L'eventuale quarto di finale contro Nadal? Più volte lo abbiamo fatto andare a casa scontento…". Fabio Fognini mostra sicurezza in vista della possibile sfida al prossimo turno degli ...

Internazionali Roma 2018 : Fabio Fognini ai quarti di finale - il prossimo avversario e il tabellone. Ora Rafael Nadal per l’impresa? : Fabio Fognini è volato ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2018, riportando così il tricolore nella fase calda del tabellone maschile dopo sei anni dall’ultima volta. Il ligure, dopo l’impresa firmata contro Dominic Thiem, oggi ha regolato Peter Gojowczyk e ora attende di sapere chi dovrà affrontare ai quarti di finale (in programma domani venerdì 18 maggio). Il 30enne seguirà con parecchio interesse il match tra ...

Tennis - Roma : Fognini non sbaglia e passa ai quarti per la prima volta. Nadal nel mirino : Il ligure venerdì affronterà il vincente del match fra Rafa Nadal, numero 2 del mondo e primo favorito del tabellone, e il Next Gen canadese Denis Shapovalov, numero 29 Atp. KEYS RITIRATA, HALEP AI ...

Internazionali di Roma - Fabio Fognini ai quarti : batte Gojowczyk e si prepara a sfidare (forse) il grande favorito Nadal : Il miglior Fabio Fognini di sempre. Almeno al Foro Italico, il torneo di casa, il più amato, per certi versi anche il più temuto come dimostrano alcune figuracce del passato. Finalmente l’amore è sbocciato: il numero uno del tennis azzurro è nei quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia 2018. Mai in carriera era riuscito a spingersi così avanti. E domani (forse nel turno serale: il programma di conoscerà a fine giornata), se tutto andrà ...

Internazionali d’Italia - Fognini manda in visibilio il Foro italico : Gojowczyk ko - adesso Nadal o Shapovalov : Internazionali d’Italia, Fabio Fognini si è imposto su Gojowczyk con un doppio 6-4 che regala all’azzurro i quarti di finale Internazionali d’Italia, Fabio Fognini ha superato anche l’ostacolo Gojowczyk. Il cammino del tennista azzurro al Foro italico è stato sinora impeccabile. Dopo aver distrutto Monfils e dopo l’impresa con Thiem, oggi il “Fogna” ha sbrigato un’altra pratica, con un 6-4 6-4 agli ...