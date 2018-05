Perugia | Nesta | Voglio vincere ai playoff e conquistare la Serie A

Serie B Nesta : «Perugia - ti sono in debito per quello Scudetto...» : PERUGIA - "Ci siamo sentiti qualche mese fa con il presidente. Mi era stato proposto di venire al Perugia, ma ero impegnato con un'altra squadra. Ho visto le strutture, lo stadio e l'ambiente mi è ...

Alessandro Nesta è il nuovo allenatore del Perugia : La dirigenza del Perugia Calcio ha comunicato l’ingaggio di Alessandro Nesta come suo nuovo allenatore per i playoff di Serie B, a cui la squadra si è qualificata piazzandosi all’ottavo posto in classifica con due giornate di anticipo. Nesta, campione The post Alessandro Nesta è il nuovo allenatore del Perugia appeared first on Il Post.

Perugia - Nesta è il nuovo allenatore : La Società AC Perugia Calcio ha annunciato ufficialmente oggi “di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra ad Alessandro Nesta fino al 30 giugno 2018″. “Mister Alessandro Nesta si avvarrà della collaborazione del vice allenatore Lorenzo Rubinacci e del preparatore atletico Mirco Spedicato”, ha spiegato il club in una nota. La conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico è in ...

Perugia. si attende l'arrivo di Nesta : ANSA, - PERUGIA, 13 MAG - Domani in casa Perugia potrebbe essere il giorno di Alessandro Nesta. Manca l'ufficialità, ma con ogni probabilità sarà il campione del mondo 2006 a sostituire Roberto Breda, esonerato dopo l'1-1 con il Novara che per il Perugia ha significato matematica certezza di un posto nei playoff promozione per la serie A. Una partita cui ha ...

