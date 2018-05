Milano Libri d’artista realizzati nelle scuole per la biblioteca fantastica

Antonio Albanese ritorna al cinema con con “Contromano” da Milano al Senegal in un continuo equilibrio tra realtà e follia. : Esce nelle sale giovedì 29 marzo il film di Antonio Albanese “Contromano” con Andrea Salerno e Stefano Bises. Mario Cavallaro (Antonio Albanese) si sveglia tutte le mattine nello stesso modo, nella stessa casa, nello stesso quartiere, nella stessa città, Milano. Ha appena compiuto cinquant’anni. Mario ama l’ordine, la precisione, la puntualità, il rispetto, il decoro, la voce bassa, lo stare ognuno al proprio posto. La sua vita si ...

Antonio Albanese ritorna al cinema con con “Contromano” da Milano al Senegal in un continuo equilibrio tra realtà e follia. : Esce nelle sale giovedì 29 marzo il film di Antonio Albanese “Contromano” con Andrea Salerno e Stefano Bises. Mario Cavallaro (Antonio Albanese) si sveglia tutte le mattine nello stesso modo, nella stessa casa, nello stesso quartiere, nella stessa città, Milano. Ha appena compiuto cinquant’anni. Mario ama l’ordine, la precisione, la puntualità, il rispetto, il decoro, la voce bassa, lo stare ognuno al proprio posto. La sua vita si ...

Tempo di Libri - rinasce la fiera di Milano ma rimane lo sdoppiamento : “Vuoi più bene alla mamma o al papà?“: lo scenario che si apre per gli addetti ai lavori nel mondo dell’editoria, ma in generale per gli appassionati di Libri tutti, sarà sempre più questo. Perché Tempo di Libri, la fiera internazionale del libro nata a Milano l’anno scorso dallo scisma dei grandi editori dal Salone di Torino, si è risollevata dal flop clamoroso del 2018 e guarda con rinnovato entusiasmo ...

Milano - Tempo di Libri chiude la seconda edizione con 100mila presenze : chiude con un più 60% di presenze rispetto al 2017 la seconda edizione di Tempo di Libri, la Fiera Internazionale dell’Editoria organizzata da AIE – Associazione Italiana Editori e Fiera Milano. Oltre 16 mila i bambini e ragazzi arrivati con le proprie classi per seguire incontri e cimentarsi nei laboratori.Continua a leggere

A Milano sarà "Tempo di libri" anche nel 2019. FOTO : A Milano sarà "Tempo di libri" anche nel 2019. FOTO La seconda edizione della Fiera internazionale dell'editoria si chiude il 12 marzo a FieraMilanocity. Il presidente dell'Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi, guarda già al prossimo anno. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Milano. Il baratto dei libri per grandi e piccini al CAM Verro : Il “Comitato Vigentino x Milano“, con il patrocinio del Municipio 5 di Milano, invita la cittadinanza sabato 10 marzo a

Donne - ribellioni - Milano Così è "Tempo di libri" : Le cinque giornate , letterarie, di Milano iniziano oggi, ore 10.30, con un istituzionale taglio del nastro. È Tempo di libri, seconda edizione: innanzitutto, a FieraMilanocity , non a Rho, come l'...

Donne - ribellioni - Milano Così è Tempo di libri : Le cinque giornate (letterarie) di Milano iniziano oggi, ore 10.30, con un istituzionale taglio del nastro. È Tempo di libri, seconda edizione: innanzitutto, a FieraMilanocity (non a Rho, come l'anno scorso: qui siamo a Milano, a due passi da San Siro), padiglioni tre e quattro, che le autorità visitano proprio questa mattina, nel giro inaugurale, accompagnati da Ricardo Franco Levi, presidente dell'Associazione italiana editori e ...

A Milano è «Tempo di Libri» : gli appuntamenti in fiera : Tombola letteraria, oroscopo in diretta e playlist d’autore: per la seconda edizione di Tempo di Libri (dall’8 al 12 marzo) a fieraMilanocity le lancette si fermano e catturano la magia delle parole in 650 appuntamenti con 900 ospiti, dal maestro del giallo John Grisham al biografo di Primo Levi Ian Thomson. Ogni giorno è un sentiero tematico: Donne, Ribellione, Milano, Libri e immagine e Mondo digitale. Si viaggia in America con Joe ...