Due, a, a seguito di due differenti aggressioni. Il primo delitto è avvenuto nel corso di una rissa in via Padova: un rumeno di 43 anni con numerosi precedenti, è deceduto all'ospedale San Raffaele per un'emorragia cerebrale causata dai colpi ricevuti. Il secondo delitto è avvenuto in via Settembrini, dove un bengalese di 23 anni è stato assassinato con una coltellata al toraceuna rapina. Inutili i soccorsi. Il giovane è morto prima di arrivare al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda.(Di venerdì 27 aprile 2018)