MACRON-TRUMP | PIÙ VICINO ACCORDO SU NUCLEARE IRAN? Discorso al Congresso Usa | “la via è

Iran - Rohani avverte Trump e MACRON : 'L'accordo nucleare non cambia' - : Il presidente Iraniano avverte Usa e Francia dopo il vertice di Washington. "L'intesa non si tocca". E attacca il presidente statunitense: "È solo un businessman". Russia e Unione europea contrari a ...

Iran - l'Europa frena Trump e MACRON : 'Un accordo c'è già e funziona bene' : Lo dice l'alto rappresentante per la Politica estera dell'Unione, Federica Mogherini, dopo le aperture dei due presidenti sulla possibilità di nuovi accordi sul nucleare Iraniano -

MACRON e Trump - accordo sul nucleare iraniano?/ Gli Stati Uniti fanno il gioco dell'Arabia Saudita : Macron e Trump, accordo sul nucleare iraniano? Continua il dialogo tra Francia e Usa sull'intesa, ma Teheran avverte: "Se l'intesa verrà annullata, ci sfileremo"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 14:06:00 GMT)

Ora Merkel e MACRON copiano il bilateralismo di Trump : Macron vuole chiaramente approfittare dell'attuale congiuntura politica per presentarsi come alleato affidabile degli Stati Uniti in Europa e, di riflesso, portare avanti il proprio progetto teso a ...

Trump - MACRON e l’accordo sul nucleare iraniano : I due presidenti hanno accennato a un nuovo patto per ridurre l'influenza dell'Iran in Medio Oriente, intanto non è chiaro se gli Stati Uniti rinnoveranno l'attuale accordo The post Trump, Macron e l’accordo sul nucleare iraniano appeared first on Il Post.

Usa - Trump-MACRON su Iran e Siria. E Melania è la first lady perfetta : Fatta eccezione per un paio di botta e risposta iniziali, infatti, Trump viene incalzato in continuazione più su questioni di politica interna che non su Francia, Iran e Siria. Mentre i titoli su ...

MACRON DA TRUMP/ Quanti danni in arrivo per Italia e Germania : Donald TRUMP ieri ha incontrato Emmanuel MACRON. Grande assente l’Europa e la situazione danneggia sia la Germania che, soprattutto, l’Italia. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 06:03:00 GMT)GEO-FINANZA/ TRUMP, Merkel, MACRON e il rischio fregatura per l'Italia, di C. PelandaGUERRA IN SIRIA/ MACRON tenta di insinuarsi nel dopo-Assad ma sbatte contro TRUMP, int. a L. Marinone

Melania Trump - il look che sfida Brigitte - e conquista MACRON - : WASHINGTON - La politica può aspettare se sotto i riflettori c'è il look. La visita di Stato del presidente francese alla Casa Bianca è prima di tutto una questione d'immagine. Per l'occasione The Donald ha ...

