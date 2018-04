Maurizio Costanzo Show | Ospiti ed Anticipazioni 24 aprile 2018

Maurizio Costanzo Show : gli ospiti dell’ultima puntata - anticipata a martedì 24 aprile 2018 : Maurizio Costanzo Show: gli ospiti di martedì 24 aprile 2018 martedì 24 aprile 2018, in seconda serata su Canale5, chiude (per ora) il Maurizio Costanzo Show. Tra gli ospiti dell’ultima puntata sono stati “convocati” non pochi VIP e personaggi “d’attualità”. In studio ci sono Stefano De Martino, Nino Formicola e Francesca Cipriani, insieme ad Alessandro Greco, ad Ermal […] L'articolo Maurizio Costanzo ...

Martedì 24 aprile l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show : Questa settimana, eccezionalmente di Martedì, appuntamento alle 23.20 circa su Canale 5 con la sesta e ultima puntata della stagione del Maurizio Costanzo Show. Maurizio Costanzo intervisterà il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli in merito ai gravi fatti avvenuti di recente. Sul palco ospiti l’attore Nino Formicola neo vincitore del reality Show “L’Isola dei famosi”, il cantautore Ermal Meta, gli attori comici Andrea Pucci e Gabriella ...

UOMINI E DONNE / Gemma Galgani di nuovo felice dopo il Maurizio Costanzo Show? (Trono over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono over: dopo le recenti segnalazioni sulla sua storia con Sossio Aruta, Ursula ha replicato sui social con un posto avvelenato contro i suoi haters…(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:55:00 GMT)

Gemma Galgani e Giorgio Manetti/ Video - "per me è stata una storia importante" (Maurizio Costanzo Show) : Gemma Galgani e Giorgio Manetti ospiti al Maurizio Costanzo Show hanno parlato della loro storia d'amore nata a Uomini e donne. Ma le loro opinioni sono apparse molto diverse.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 08:29:00 GMT)

Gemma Galgani emozionata parla di Giorgio Manetti al Maurizio Costanzo : Giorgio Manetti e Gemma Galgani: visioni opposte dell’amore al Maurizio Costanzo Come sono arrivati Giorgio Manetti e Gemma Galgani al tanto famoso bacio al Maurizio Costanzo Show? Il conduttore ha voluto parlare dei due protagonisti assoluti del Trono Over di Uomini e Donne sin da subito, introducendo il discorso presentando Gemma come la dama più famosa del programma, ma anche la più longeva. La Galgani infatti è presente nello studio ...

Domenica In : Mara Venier e Maurizio Costanzo nuovi conduttori? : Mara Venier e Maurizio Costanzo conduttori di Domenica In 2018-2019? Saranno Mara Venier e Maurizio Costanzo i conduttori di Domenica In 2018-2019? Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere così. A lanciare la “bomba”, ripresa anche da Dagospia, è Novella 2000 nella rubrica “Sussurri e Grida”. Secondo quanto scritto da Ivan Rota, nella prossima stagione TV […] L'articolo Domenica In: Mara Venier e Maurizio ...

Maurizio Costanzo Show - Gemma Galgani : ritorno di fiamma con l'ex - scatta il bacio : Uomini e Donne lascia lo studio di Maria De Filippi e sembra voler approdare in quello del marito conduttore del Maurizio Costanzo Show che nella puntata in onda questa sera ospita Gemma Galgani e ...

Maurizio Costanzo Show : ospiti di stasera - 19 aprile 2018 - Gemma e Giorgio : Tra gli ospiti di stasera anche Federica Panicucci, Andrea Pucci, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli.

Maurizio Costanzo Show – Quinta puntata del 19/04/2018 – Gli ospiti. : Si rialza il sipario sul Maurizio Costanzo Show, che ritorna da questa sera su Canale 5. Ancora una volta, quindi, la seconda serata del giovedì sarà appannaggio di Maurizio Costanzo, che alterna così la sua creatura più recente, L’Intervista, a quella più longeva. Questa, infatti, è la Quinta puntata della 34° edizione dello storico salotto televisivo, che sarà nuovamente popolato dai più vari e discussi personaggi […] L'articolo ...

Uomini e Donne : GEMMA e GIORGIO si “baciano” al Maurizio Costanzo Show : Grosse novità in arrivo per due protagonisti storici del trono over di Uomini e Donne: tramite il profilo Instagram del giornalista Gabriele Parpiglia, i fan del programma hanno infatti appreso di un ipotetico riavvicinamento tra GEMMA Galgani e GIORGIO Manetti; scopriamo insieme che cosa è successo… Dando uno sguardo alle varie attività social della dama e del cavaliere, è emerso che i due hanno partecipato all’ultima registrazione ...

Gli ospiti della quinta puntata del Maurizio Costanzo Show : Domani quinto appuntamento con il Maurizio Costanzo Show in seconda serata su Canale 5. Questa settimana il giornalista Maurizio Costanzo intervista Antonio Marra, papà di Nicola, ventunenne che ha perso la vita tre settimane fa a Positano (Sa) a causa dell’abuso d’alcool in una serata in discoteca. Sul palco del teatro Voxson: la conduttrice di Mattino 5 Federica Panicucci, i protagonisti di Uomini e Donne Over Gemma Galgani e Giorgio Manetti, ...

ANTONIO MARRA - PADRE DI NICOLA / Il mistero della tragedia di Positano (Maurizio Costanzo Show) : ANTONIO MARRA è il PADRE di NICOLA, lo studente morto dopo una notte in discoteca in circostanze ancora poco chiare. Il mistero dei suoi ultimi minuti di vita è... (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:17:00 GMT)

FRANCO MANNA / Chi è? Il fondatore di Rossopomodoro ospite nel salotto del Maurizio Costanzo Show : FRANCO MANNA, fondatore del noto brand di pizzerie Rossopomodoro, questa sera sarà fra gli ospiti della quinta puntata del Maurizio Costanzo Show, dove si parlerà di...(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:07:00 GMT)