Amici | la nuova FIDANZATISSIMA di Stash la conoscete tutti!

Heather Parisi vs Ventura e Celentano/ Nuova lite in arrivo? (Amici 17) : Heather Parisi infuoca il clima di Amici: con la Celentano è un'altra volta scontro a ferro e fuoco. E sui social non è mancato chi l'ha minacciata. (Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 09:25:00 GMT)

Una nuova Laura Pausini nel video di Frasi a metà - storia di un’Amicizia interrotta dai “non detto” : Laura Pausini nel video di Frasi a metà fa emergere tutta la sua rabbia per un'amicizia finita a causa di una serie di non detto. Che questo sarebbe stato il secondo singolo estratto da Fatti sentire era già stato annunciato nel corso delle numerose interviste televisive che l'artista ha tenuto per la promozione del disco, ammettendo che sarebbe andata contro tutto e tutti pur di farlo arrivare in radio. A poche ore dal rilascio di Frasi a ...

Maria De Filippi rivoluziona il serale di Amici 17/ Sorprese e grandi ospiti nella nuova edizione : Amici 17, serale 2018: Maria De Filippi svela le grandi novità della nuova edizione e anticipa gli ospiti delle prime puntate. La conduttrice pronta a stupire(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 21:40:00 GMT)

Amici 17 - anticipazioni nuova puntata : tutti i nomi dei ragazzi ammessi al serale : Irama, Biondo, Daniele, Carmen, Zic, Valentina, Filippo, Luca C. e Matteo parteciperanno alla fase finale del talent.

Amici 17 serale 2018 : Michelini - Ventura - Parisi ufficiali!/ Anticipazioni - commissioni esterna : nuova formula : Il serale di Amici 17 partirà il prossimo 7 aprile con tante novità a cominciare dall'arrivo di Luca Tommasini e dalla diretta e finendo alla commissione esterna e Simona Ventura.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Valentina vs Alessandra Celentano/ Amici 17 - la ballerina interrogata? Nuova lite in vista : Valentina, Amici 17: la ballerina verrà interrogata da Alessandra Celentano durante lo speciale del sabato che andrà in onda oggi su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:12:00 GMT)

Amici 17 : Zic contro Rudy Zerbi - la nuova lite : nuova lite nella scuola di Amici 17. Zic contro Rudy Zerbi e viceversa. Alunno e professore di canto sono giunti ai ferri corti. Cosa accadrà nel talent di Maria De Filippi? A dare man forte a Zerbi c’è anche il collega Carlo Di Francesco. Paola Turci, però, ha già dimostrato una volta di non concordare con nessuno dei due. Cosa farà la cantante ora? Cosa è successo durante il day time e come evolveranno le cose? C’è la possibilità ...

Video e testo Un giorno in più di Irama - 1° su iTunes nella nuova gara inediti di Amici di Maria De Filippi : Un giorno in più di Irama è al primo posto della classifica iTunes dei brani più acquistati del giorno. Poche ore dopo il rilascio - il brano è disponibile dalla mezzanotte di oggi - Irama svetta su iTunes con la nuova canzone presentata ad Amici di Maria De Filippi ed inserita nella nuova gara inediti che vede il concorrente contro Zic. Forte del suo successo passato, Irama può ancora contare sull'appoggio e sul sostegno di suoi seguaci che ...

La nuova gara degli inediti di #Amici17 su iTunes : Da oggi parte la quinta e nuova gara degli inediti dei cantanti di #Amici17! Da oggi, venerdì 2 marzo, troverete disponibili su iTunes e potrete scaricare gli inediti di Irama e Zic. Sostenete il vostro cantante preferito! Ecco gli inediti in gara: Irama – “Un giorno in più” per scaricarlo cliccate qui: bit.ly/Irama_UnGiornoInPiu Zic – “Perché sono rimasto da solo” per scaricarlo cliccate qui: bit.ly/Zic_PercheSonoRimastoDaSolo

Amici 17/ Anticipazioni e news : Orion in sfida nella nuova puntata - i commenti dei ragazzi : Amici 17, daytime: da oggi, 26 febbraio 2018, ricomincia su Real Time, la striscia pomeridiana del talent show condotto da Maria De Filippi, dopo l'ultimo speciale del sabato. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:13:00 GMT)

Canale 5 - palinsesti primavera 2018 : Amici dal 7 aprile - Grande Fratello dal 16 aprile. Nuova serie per Ultimo : Grande Fratello Reality, fiction ed intrattenimento sono i capisaldi del palinsesto primaverile 2018 di Canale 5. Nella seconda parte della stagione tv, la rete ammiraglia Mediaset punterà in particolare sul ritorno del Grande Fratello Nip e sul nuovo ‘Scommettiamo che’ di Michelle Hunziker. Ma anche su certezze come il serale di Amici il sabato e la Champions League il mercoledì. Se il daytime e l’access (con Avanti un altro! ...