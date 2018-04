Google Lens | come identificare gli oggetti nelle foto

Google Lens in Assistant ora permette la selezione del testo : Google Lens, uno dei servizi più interessanti lanciati da Big G negli ultimi anni, permette finalmente la selezione del testo anche in Assistant. Negli scorsi mesi Lens è stato rilasciato sia per l'app Foto che per Google Assistant, tuttavia si evidenziava una certa mancanza di uniformità. Adesso Google ha deciso di rimediare. L'articolo Google Lens in Assistant ora permette la selezione del testo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ 43 milioni di smartphone spediti nel 2018? Arriva Google Lens : Secondo recenti stime, sarebbero 43 i milioni di dispositivi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus pronti ad essere spediti e quindi venduti nel mondo nel 2018.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:04:00 GMT)

Google Lens per la fotocamera sbarca sui Samsung Galaxy S9 - S8 e Note 8 : La nuova versione di Google Lens per la fotocamera è sbarcata su Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy Note 8. Scopriamo insieme come funziona L'articolo Google Lens per la fotocamera sbarca sui Samsung Galaxy S9, S8 e Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Sorpresa Google Assistant su Samsung Galaxy S8 : arrivato Google Lens - l’utilità : Nuovo passo in avanti su Samsung Galaxy S8 con Google Assistant, che potrà adesso avvalersi della funzionalità offerta da Google Lens, un'estensione finora rimasta appannaggio dei vari Google Pixel 2 e 2 XL, e che adesso Big G avrebbe deciso di condividere con alcuni top smartphone, a partire dall'ex portabandiera del brand asiatico, oltre che sugli attualissimi Galaxy S9 e sul phablet Note 8. Per chi non la conoscesse, diamo prima qualche ...

Galaxy S9 - Galaxy S8 e Note 8 adesso supportano Google Lens con Google Assistant : Rilasciata la nuova versione di Google Foto con Google Lens: adesso Samsung Galaxy S9, Galaxy S8 e Note 8 supportano questa funzionalità anche con l’Assistente Google.Google Foto contiene una funzionalità chiamata Google Lens, funzione che è stata introdotta dall’azienda americana durante l’evento I/O del 2017 e che fino a pochi giorni fa era disponibile solo sui dispositivi Pixel e Pixel 2.Vi ricordo che Google Lens è una ...

Google Lens riconosce ora animali e piante - e arriva anche su ChromeOS : Google Lens sa ora riconoscere animali e piante, anche se solo tramite Google Foto, e arriva anche sui dispositivi con ChromeOS: ecco le ultime novità sul servizio di machine learning dedicato alle immagini di Google. L'articolo Google Lens riconosce ora animali e piante, e arriva anche su ChromeOS è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

È iniziato il roll out di Google Lens per Google Foto - per tutti gli utenti Android : Inizia oggi il roll out si vasta scala di Google Lens, la funzione che permette di ottenere informazioni sui monumenti, sui paesaggi e molto altro, all'interno della versione più recente di Google Foto. L'articolo È iniziato il roll out di Google Lens per Google Foto, per tutti gli utenti Android è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Lens arriva sui dispositivi Android e iOS grazie a Google Foto (in inglese) : Google Lens verrà implementato su tutti i dispositivi Android e iOS tramite Google Foto, mentre gli smartphone top di gamma lo potranno utilizzare anche con Google Assistant.Una delle nuove funzionalità che il colosso americano ha implementato sui dispositivi top di gamma Google Pixel, è stata la funzionalità Lens integrata in Google Phots, ma come sta accadendo per Google Assistant anche questa caratteristica si espanderà su altri dispositivi ...