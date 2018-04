Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone è tempo di aggiornamenti firmware a metà aprile 2018

Riapparizione Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : ecco l’aggiornamento XXS2DRC3 : Riapparizione attesissima dei Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone, che a distanza di un mese e mezzo riprendono il proprio percorso di aggiornamento, accogliendo quello con la patch di marzo (XXS2DRC3), che fa da eco alla precedente serie XXU2DRB6, di cui vi avevamo parlato lo scorso 5 marzo. La release ha bussato alla porte di entrambi i dispositivi, sia quello che con schermo flat che il modello con le curvature laterali, in tempi ...

Strepitoso Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge già la prossima settimana? Avvistamento ERD4 : L'attesa per Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge è davvero agli sgoccioli? L'aggiornamento Android 8.0 potrebbe addirittura arrivare nei prossimi giorni in Europa (e si spera anche in Italia), dunque la settimana prossima: questa è l'analisi portata avanti dal sito più che autorevole TheAndroidsoul che fonda la sua ipotesi sugli avvistamenti dei due pacchetti sviluppati per il major update. Procediamo nell'esaminare tutti gli indizi ...

Importante aggiornamento dei Samsung Galaxy : l’app Edge giunge alla versione 3.3.42.2 : L'importanza dei vari upgrade ai fini del miglioramento dell'esperienza utente offerta dai Samsung Galaxy è innegabile, compresi quelli relative ad una qualche applicazione in particolare, come nel caso recente dell'app Edge. I possessori dei Samsung Galaxy S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, Note 8, S7 Edge, S6 Edge e S6 Edge Plus sanno bene a cosa ci riferiamo, ovvero a quel particolare pannello di cui questi dispositivi dispongono, utile a rendere ...

Nuova data Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge fra qualche settimana - le ultime dal Canada : Quali sono i tempi dell'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Torniamo sull'argomento con una Nuova pianificazione del rilascio trapelata dall'operatore canadese Fido che parla di distribuzione in partenza il mese prossimo. Possiamo segnare in calendario l'appuntamento anche noi italiani? Esaminiamo le ultime notizie relative al passaggio decisivo dei telefoni. Non dobbiamo dimenticare che qualche settimana fa, abbiamo fornito ...

Galaxy S9 - S8 - Note 8 e altri : si aggiorna l’App Edge; ecco le novità : Samsung rilascia un aggiornamento dell’applicazione Edge per tutti gli smartphone supportati: Galaxy S9, Galaxy S8, Galaxy S7 Edge, Galaxy S6 Edge, Edge Plus e Galaxy Note 8; ecco le novità.Sicuramente tutti i possessori di un Galaxy S9, S9+, di un Galaxy S8, S8+, di un Galaxy S7 Edge, un Galaxy S6 Edge ed Edge Plus, o un Galaxy Note 8 conosceranno molto bene l’applicazione Edge di Samsung.Appe Edge: un riassunto sulle sue ...

Risultato incredibile di Samsung Galaxy S7 Edge nel test di velocità con S9 Plus : il video : Non crediate il passaggio dal Samsung Galaxy S7 Edge al Galaxy S9 Plus sia così scontato come potrebbe sembrare: sono tantissimi i possessori del primo che non vogliono sentire ragioni, e che non avvertono la ben che minima necessità di effettuare l'upgrade. Possiamo dargli torto? Sicuramente l'ultimo flagship offrirà dei chiari vantaggi, ma l'ex top di gamma 2016 non si fa di certo mettere i piedi in testa. Forse stenterete a crederci, ma ...

Come potrebbero cambiare Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con aggiornamento Oreo in video : Quale potrebbe essere l'impatto che l’aggiornamento del sistema operativo Android Oreo avrà sui vari Samsung Galaxy S7 Edge ed S7 flat? La domanda è lecita, soprattutto a poco più di una settimana dall'esordio ufficiale del medesimo pacchetto software sui loro successori con relativo aumento della curiosità. In attesa di saperne di più dal produttore sui tempi di rilascio per il top di gamma 2016, possiamo prendere Come punto di riferimento un ...

Costo sostituzione schermo Samsung Galaxy S7 e S7 Edge e tutti i preventivi ufficiali fuori garanzia : Qual è il Costo della sostituzione schermo Samsung Galaxy S7e S7 Edge se fuori garanzia? Esiste un preventivo ufficiale pensato per i dispositivi non più in garanzia per il problema del display rotto ma per molti altri che possono affliggere entrambi gli ex top di gamma del 2016? Non tutti sanno che la divisione italiana Samsung mette a disposizione uno strumento di valutazione dei costi da affrontare per superare i difetti dei propri device ...

I Samsung Galaxy S7 - S7 edge - A5 (2017) e A3 (2017) dovrebbero ricevere Android 8.0 Oreo a breve : Pare sia ormai tutto pronto per il via al rilascio di Android 8.0 Oreo per i Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy A5 (2017) e Galaxy A3 (2017) L'articolo I Samsung Galaxy S7, S7 edge, A5 (2017) e A3 (2017) dovrebbero ricevere Android 8.0 Oreo a breve proviene da TuttoAndroid.

Ad aprile l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : notizie incoraggianti : Potrebbe finalmente essere giunto il momento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge di ricevere il tanto atteso aggiornamento Oreo, proprio a partire da questo mese di aprile. Stando a quanto si legge su SamMobile, dopo essere approdata su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in febbraio, ed essere stato più di recente seminato sul Note 8, la versione biscottata dell'OS mobile di Google andrà presto a dispiegarsi a ridosso degli altri Samsung Galaxy, tra cui ...

Android Oreo per Galaxy S7 - S7 Edge - A5 e A3 2017 l’aggiornamento è in arrivo! : L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo è in arrivo per Galaxy S7, S7 Edge, Xcover 4, A5 2017 e A3 2017, tutti certificati presso il sito Wi-Fi Alliance.Dopo il rilascio di Android Oreo 8.0 per i dispositivi di punta, come i Galaxy S8 e Galaxy Note 8 in Italia, molto presto Samsung inizierà a rilasciare l’aggiornamento alla versione Oreo anche per i Galaxy S7, S7 Edge, Xcover 4, Galaxy A5 2017 e A3 2017.Continue reading Android Oreo per ...

Bruttissime novità di inizio aprile per Samsung Galaxy S6 e S6 Edge : stop aggiornamenti : Arriva proprio in queste ore una notizia che mai avremmo voluto dare a tutti coloro che sono ancora in possesso di un Samsung Galaxy S6 e di un S6 Edge, soprattutto considerando il fatto che non pochi gli utenti ancora legati al device che è stato commercializzato nello scorcio iniziale del 2015. A pochissimi giorni dall'apparizione in Italia della patch di marzo a bordo dei modelli Edge no brand con sigla italiana, considerando anche il nostro ...

Samsung Galaxy S6 e S6 Edge dicono addio agli aggiornamenti di sicurezza : Per parte della famiglia degli S6 è la fine del supporto software ufficiale. Samsung elimina dall'elenco dei dispositivi che ricevono mensilmente le patch di sicurezza sia Samsung Galaxy S6, sia Samsung Galaxy S6 Edge. Rimangono a sorpresa invece il Samsung Galaxy S6 Active e il Galaxy S6 Edge Plus, appena più giovani di questi ultimi. L'articolo Samsung Galaxy S6 e S6 Edge dicono addio agli aggiornamenti di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S6 e S6 Edge : Samsung blocca gli aggiornamenti che rimangono attivi solo su S6 Edge Plus : Per i Galaxy S6 SM-G920F e per gli S6 Edge SM-G925F non ci saranno più aggiornamenti di sicurezza: Samsung lascia attivi solo i modelli S6 Edge Plus SM-G928F in Italia.Brutte notizie per tutti coloro che hanno acquistato a suo tempo o di recente un Galaxy S6 o la variante S6 Edge: gli ex top di gamma di Samsung usciti nel secondo trimestre 2015 hanno terminato definitivamente il loro periodo di aggiornamenti.Continue reading Galaxy S6 e S6 Edge: ...