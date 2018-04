Lewis Hamilton scalda i motori | dopo Gigi | sarà lui il nuovo designer per Tommy Hilfiger

Lewis Hamilton - GP Cina 2018 : 'La macchina va bene - domenica sarà fondamentale non sbagliare le gomme' : Giornata positiva per Lewis Hamilton , in grado di segnare i migliori tempi di entrambe le sessioni di prove libere del Gran Premio della Cina , clicca qui per la cronaca, disputate nella mattinata italiana. il numero 44 ha concluso la FP1 con oltre tre decimi di vantaggio nei confronti di Kimi Raikkonen, mentre nella FP2 il gap con il finlandese parlava di ...

Lewis Hamilton - GP Cina 2018 : “La macchina va bene - domenica sarà fondamentale non sbagliare le gomme” : Giornata positiva per Lewis Hamilton, in grado di segnare i migliori tempi di entrambe le sessioni di prove libere del Gran Premio della Cina (clicca qui per la cronaca) disputate nella mattinata italiana. il numero 44 ha concluso la FP1 con oltre tre decimi di vantaggio nei confronti di Kimi Raikkonen, mentre nella FP2 il gap con il finlandese parlava di appena 7 millesimi. Il commento del pilota inglese conferma la bontà del lavoro svolto in ...

Lewis Hamilton - GP Cina 2018 : “La Ferrari sarà difficile da battere - ma il Mondiale è lungo” : 17 punti da recuperare a Sebastian Vettel dopo appena due gare. Non è stato di certo l’inizio di Mondiale di F1 che Lewis Hamilton si sarebbe aspettato. Nonostante per larghi tratti la Mercedes abbia dimostrato di essere più veloce rispetto alla Ferrari, ha dovuto soccombere sia in Australia sia in Bahrein. A questo punto il GP di Cina assume un’importanza davvero rilevante. Quella di Shanghai è una pista tradizionalmente molto ...

F1 - GP Cina 2018 : a Shanghai Lewis Hamilton punta su mescole più dure - Sebastian Vettel va sul morbido : Parte l’avviCinamento al Gran Premio di Cina di domenica per cui è tempo di analizzare la scelta delle gomme effettuate da team e piloti. Ci sono alcune disparità in vista della gara di Shanghai, andiamo a vedere per cosa hanno optato i protagonisti della Formula Uno. I due principali contendenti al titolo, per esempio, hanno preferito prendere due strade decisamente diverse. Lewis Hamilton avrà a disposizione 6 UltraSoft, 6 Soft ed appena ...

F1 - Mondiale 2018 : Sebastian Vettel infila la doppietta e ora tutta la pressione passa sulle spalle di Lewis Hamilton : La vittoria di Sebastian Vettel nel Gran Premio del Bahrein 2018 passerà alla storia della Formula Uno. Non c’è dubbio. Quello che ieri a Sakhir ha messo in scena il pilota nato ad Heppenheim è stato un vero e proprio capolavoro. La gestione delle gomme che ha dovuto effettuare (39 giri sulle Soft, un numero letteralmente impressionante) non gli ha impedito di vincere ed infilare una doppietta in avvio di campionato che in casa Ferrari non ...

Classifica Mondiale piloti F1 : Sebastian Vettel allunga in testa - +17 su Lewis Hamilton! : Sebastian Vettel allunga in testa alla Classifica del Mondiale piloti di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari ha vinto il GP del Bahrein, infilando il secondo successo consecutivo dopo quello in Australia. Ora il teutonico ha 17 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e addirittura 28 su Valtteri Bottas. Classifica Mondiale piloti ...

Incidente Verstappen Hamilton/ Video - Formula 1 : Max attacca Lewis e buca - Ricciardo si ritira : Incidente Verstappen Hamilton nel GP del Bahrain 2018 di Formula 1: Video. Max attacca Lewis e buca, Ricciardo si ritira. Incubo Red Bull: i due piloti out in una manciata di secondi(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 17:43:00 GMT)

F1 - GP Bahrein 2018 : Ferrari - cerca la fuga! Le Rosse volano nel deserto - Sebastian Vettel vuole il bis. Lewis Hamilton per la rimonta : La Ferrari vuole volare via sotto i riflettori del deserto e fare scacco matto, la Mercedes è costretta a inseguire disperatamente come forse nessuno ci si aspettava. Questi sono i temi caldi del GP del Bahrein, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno in programma oggi pomeriggio (ore 17.10): si preannuncia una gara vibrante e con tanti possibili colpi di scena ma con la certezza che le Rosse partiranno con tutti i favori del pronostico, forti ...

Lewis Hamilton - GP Bahrein 2018 : “Le Ferrari sono più forti - sarà difficile entrare in top 5” : Lewis Hamilton ha avuto delle difficoltà importanti durante le qualifiche del GP del Bahrain, seconda prova del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con la sua vettura e con la pista, chiudendo con un deludente quarto posto ben lontano dai suoi abituali standard esibiti durante il time-attack. Il Campione del Mondo scatterà in nona posizione a causa della penalizzazione inflitta per la ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Lewis Hamilton penalizzato. Come cambia la gara? Ferrari può approfittarne anche se… : La notizia è arrivata in seconda serata ma, vista l’importanza, avrebbe meritato la prima: Lewis Hamilton (Mercedes) penalizzato di 5 posizioni in griglia di partenza nel GP del Bahrein 2018 (seconda prova del Mondiale di Formula). Motivo? Sostituzione del cambio sulla W09. Un’operazione, ad onor del vero, effettuata anche dal compagno di squadra Valtteri Bottas ma il finlandese, avendo cambiato il componente nel corso del weekend a ...

F1 - GP Bahrein 2018 : con Lewis Hamilton penalizzato la Ferrari punta decisa alla pole position : In un’era della Formula Uno nella quale è decisamente complicato sorpassare, le qualifiche diventano sempre più fondamentali. Non fanno eccezione quelle in programma oggi (ore 17.00) per comporre la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrein 2018 (clicca qui per programma e tv) di Formula Uno. Se quello che si è visto nella giornata di ieri sarà confermato, per una volta la Mercedes potrebbe non avere vita facile per puntare alla pole ...

Bahrain - Lewis Hamilton penalizzato di cinque posizioni : ROMA - Inizia in salita il weekend in Bahrain per Lewis Hamilton . Il campione del mondo della Mercedes ha dovuto sostituire il cambio della sua W09 il che gli costerà una penalità di cinque posizioni da scontare sulla griglia di partenza nella gara di domenica che sarà decisa dalle ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Lewis Hamilton penalizzato di 5 posizioni in griglia di partenza. Sostituzione del cambio per il britannico : Non certo il miglior modo di iniziare il weekend per Lewis Hamilton, quello del secondo round del Mondiale 2018 di Formula Uno in Bahrein. Il campione del mondo in carica della Mercedes, quinto e quarto nel corso delle prove libere e in difficoltà nello sfruttamento degli pneumatici morbidi, sarà penalizzato di cinque posizioni in griglia di partenza. Sulla monoposto del britannico si è resa necessaria la Sostituzione del cambio e quindi per ...