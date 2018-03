La strategia Usa | trascinare l' Ue nello scontro con la Cina

Il male minore in Siria è un regime che usa lo stupro come una strategia : Non c'è bisogno di conoscere i dettagli per sapere quanto è brutta la guerra, quanto brutta è la guerra in Siria, che va avanti da sette anni e ha visto tutte le forze più brutali del mondo radunarsi ...

Roma città chiusa. La strategia anti-neve di Virginia Raggi è 'tutti a casa' : Il focolare domestico. Ecco la contro-immagine della neve a Roma. Il sindaco Virginia Raggi, domenica sera, dal Messico dove si trova per il Forum sul clima, ha diffuso l'ordinanza di chiusura degli ...

National Interest invita gli USA a cambiare strategia in Siria - : Secondo gli esperti, l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti dovrebbe reagire alla situazione mutevole in Medio Oriente e sviluppare una nuova strategia di azione. Innanzitutto, la ...

Iran : la nuova strategia nucleare degli USA “avvicina l’umanità alla distruzione” : Secondo il ministro degli Esteri Iraniano la nuova politica nucleare militare statunitense “avvicina l’umanità alla distruzione“. Questa politica “si traduce in una crescente dipendenza dalle bombe atomiche, in violazione del TNP“, il trattato di non proliferazione nucleare. “L’ostinazione di Trump nell’affossare” l’accordo sul programma nucleare Iraniano “emana dalla stessa ...

Cina teme nuova strategia nucleare Usa : 8.46 La Cina ha espresso la sua forte opposizione alla nuova strategia nucleare con cui gli Usa si propongono di rafforzare la propria deterrenza bellica. Il ministero della Difesa cinese ha detto che il documento preparato dal Pentagono statunitense specula sulle intenzioni cinesi ed esagera la minaccia della sua potenza nucleare."Speriamo che gli Usa comprendano l'intento strategico della Cina e abbiano una visione corretta della difesa ...

Mini atomiche e missili tattici : la nuova strategia nucleare Usa : Le bombe come deterrente, la paura di una guerra per mantenere la pace. Il Pentagono ha reso noto sul sito del Ministero della Difesa degli Stati...

Nucleare - nuova “strategia” degli Usa : Il presidente Trump prevede un’espansione dell’arsenale, mettendo definitivamente fine all’era Obama

Corea del Nord - la guerra è l'unica strategia USA? Video : 'La guerra è pace', scriveva George Orwell nel suo celeberrimo 1984. Pertanto, in tempi di crisi, non c'è nulla di meglio di dare sfogo alle armi per dirottare l'attenzione dell'opinione pubblica. Le ultime dichiarazioni di Donald Trump in merito alla crisi Coreana non lasciano presagire nulla di buono. Potrebbe trattarsi della solita minaccia applicabile ad una strategia di 'parole grosse' che in tutti questi mesi hanno percorso gli oltre 11 ...