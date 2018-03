Dove sono finiti gli “impresentabili” eletti con il Movimento 5 Stelle?

Dischetti in mare - mistero risolto. Cosa sono e fin Dove sono arrivati : La Guardia costiera ha scoperto che i piccoli Ufo provenivano da un impianto di depurazione alla foce del fiume Sele, in Campania. Da lì hanno invaso il Tirreno fino in Toscana

Elezioni regionali 2018 : quando si vota - Dove si vota - chi sono i candidati e i sondaggi : Le Elezioni regionali 2018 riguarderanno i cittadini di sei regioni che nei prossimi mesi saranno chiamati alle urne per eleggere il...

Cassazione - sì per i figli adottivi che vogliono sapere Dove sono eventuali fratelli dati anch’essi in adozione : La Cassazione, dopo il via libera alla possibilità di risalire e anche conoscere la madre biologica, se c’è il consenso della donna, ha aperto alla possibilità, per i figli adottivi alla ricerca dei loro legami di sangue, di sapere che fine hanno fatto gli eventuali altri fratelli o sorelle dati anche loro in adozione e cresciuti da altre famiglie. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso di un uomo, ormai adulto, adottato da piccolo ...

F1 - Lewis Hamilton : “Il rinnovo del contratto non è la priorità ma sto bene Dove sono” : Lewis Hamilton, a meno di una settimana del Mondiale 2018 di F1 a Melbourne (Australia), continua a portare avanti la propria trattativa con Mercedes per il suo rinnovo. Manca ancora l’ufficialità ma si è ormai in dirittura d’arrivo. “Abbiamo già iniziato a parlarne, ma non è la mia priorità in questo momento”, ha detto il campione del mondo in carica, come riporta Marca. “Io non rinnovo, quando gli altri lo ...

«Le azioni sono ancora il posto giusto Dove investire» : «Le azioni restano il posto giusto dove investire». Paul O' Connor è il responsabile del team di strategie multi-asset di Janus Henderson - una delle prime dieci società al mondo nel settore del risparmio con attività gestite per oltre 300 miliardi di

Le locandine sessiste Dove le donne sono senza testa - : Manichini. Pezzi di carne. Frazioni di corpi . A giudicare da certe locandine , viene quasi da pensare che, se potesse, il mondo del cinema farebbe volentieri a meno delle donne. O, quantomeno, delle loro individualità. Non si spiega, altrimenti, perché migliaia di poster rappresentino figure femminili il cui volto è ...

"Dove si fa la messa altre attività non sono ammesse" : Se c'è una calamità o un'emergenza, se non c'è altro posto dove ospitare persone in difficoltà, apriamo tutte le chiese del mondo. È l'opportunità complessiva che va discussa. Occorre una riflessione ...

Wall Street - Bond e oro su a braccetto - Goldman Sachs : 'non ci sono posti Dove nascondersi' : Con il rialzo dei tassi in arrivo in Usa e con il venire meno delle condizioni economiche favorevoli di 'Riccioli d'Oro' caratterizzate da una crescita sincronizzata progressiva dell'economia ...

Offida - il borgo marchigiano Dove non si pagano le tasse (e per ogni bebè ci sono 500 euro) : A Offida, uno dei borghi più belli d'Italia, i nuovi residenti non pagheranno le tasse. E per ogni neonato l'amministrazione comunale sborserà un bonus di 500 euro.Continua a leggere

Roma - gli ultras protestano : 'Dove sono le torrette per i lanciacori? Vogliono uccidere la Curva' : Situazione ancora più paradossale se rapportata a moltissimi stadi europei, dove da molto tempo le nostre istituzioni, i media e tutti gli addetti ai lavori del mondo del calcio guardano come modelli ...

Crozza è Di Maio : 'Questi sono i nostri punti - se qualcuno non Dovesse starci - abbiamo altri punti' : Nel corso della puntata di 'Fratelli di Crozza', in onda sul Nove, il comico genovese veste i panni del leader del M5s Luigi Di Maio a pochi...

Centralini dei Caf intasati : 'Dove sono i moduli per il reddito di cittadinanza' Video : L'evento più significativo si è registrato a #giovinazzo, un piccolo comune della provincia di Bari, dove i Caf cittadini sono stati sommersi dalle telefonate da parte di giovani che chiedevano di poter riempire i moduli per ottenere il famoso #reddito di cittadinanza proposto dal Movimento #5 stelle. Nel Sud italia la promessa di un reddito garantito per tutti gli inoccupati e disoccupati deve aver scaldato i cuori di diverse persone come, tra ...

Food challenge : chi è Youtubo Anche io - l’uomo i cui filmati Dove mangia pasti esagerati sono diventati virali : “Ricordatevi che è intrattenimento, d’accordo?”. È la frase che Youtubo Anche io, un utente probabilmente originario di Cosenza, usa all’inizio di ogni suo video durante i quali ingurgita una quantità di cibo fuori dal normale. Gli ultimi recenti filmati che lo vedono alle prese con pasti esagerati sono diventati virali e hanno portato addirittura ad appelli di utenti e testate giornalistiche per provare a fermare le sue gesta alimentari. ...