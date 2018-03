huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Privacy e web tax, l’Europa non sarà più il Far West in cui spadroneggiare - ZzuCicciu : RT @HuffPostItalia: Privacy e web tax, l’Europa non sarà più il Far West in cui spadroneggiare - TutteLeNotizie : Privacy e web tax, l’Europa non sarà più il Far West in cui spadroneggiare - myo75ho : RT @funkyenrico: Il partito di maggioranza relativa in Italia, unico caso al mondo, è in mano ad una Srl il cui capo definisce i partiti mo… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) È illusorio temere o sperare che adesso Facebook faccia la fine di MySpace, l'antesignano dei social network comprato da Rupert Murdoch nel 2005 per 580 milioni di dollari e poi rapidamente soppiantato dal social network fondato da Mark Zuckerberg. Facebook non ha i piedi d'argilla, è un colosso ben sostenuto da una capitalizzazione al Nasdaq di poco meno di 500 miliardi di dollari. Ad affondarla non saranno i j'accuse per le vicende del 2016 collegate all'utilizzo illegittimo dei dati personali di alcune centinaia di migliaia di utenti che consentì a Cambridge Analytica la profilazione in tempo reale di almeno cinquanta milioni di americani, poi target di aggressivi messaggi a favore del candidato presidente Donald Trump. Il danno reputazionale conseguente al leak rivelato da New York Times e Guardian produrrà lesioni gravi a livello finanziario, ma non ...