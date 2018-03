Banca Sistema | accordo con Banca Popolare Lazio in servizi factoring

meteoweb.eu

: RT @UbaldoLorenzo: Tra tre mesi il sistema capitalistico mondiale potrebbe essere riviluzionato grazie a un referendum svizzero per limitar… - Ezio592702 : RT @UbaldoLorenzo: Tra tre mesi il sistema capitalistico mondiale potrebbe essere riviluzionato grazie a un referendum svizzero per limitar… - pttqs : RT @UbaldoLorenzo: Tra tre mesi il sistema capitalistico mondiale potrebbe essere riviluzionato grazie a un referendum svizzero per limitar… - UbaldoLorenzo : Tra tre mesi il sistema capitalistico mondiale potrebbe essere riviluzionato grazie a un referendum svizzero per li… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Milano, 19 mar. (AdnKronos) –delhanno siglato undi collaborazione nell’ambito delle attività di. L’prevede l’impiego dell’expertise e deidia favore della clientela Corporate didel. Obiettivo della collaborazione è rendere disponibile alle imprese la possibilità di vendere pro soluto e pro solvendo crediti commerciali e fiscali e, in tale ambito, viene offerta una risposta alle esigenze di liquidità delle imprese che vantano crediti Iva a seguito dell’introduzione del meccanismo dello split payment.‘Con questo, che si somma alle altre 18 collaborazioni già in essere con diversi Istituti operanti sul territorio nazionale,rafforza il canale distributivo dei propri prodotti, in particolare nella regione, dove ...