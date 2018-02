Elena Morali fa il doppio gioco? Bianca Atzei l’accusa ma Paola Di Benedetto la difende

Isola dei Famosi 2018/ Franco Terlizzi contro Elena Morali : "Ha fatto tanto la carina ora è cambiata..." : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news. Franco Terlizzi contro Elena Morali: scontro nella prossima diretta? Intanto arriva l'indiscrezione sugli eliminati(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 06:16:00 GMT)

“Quella…”. Isola dei Famosi - il futuro sposo di Elena Morali rompe il silenzio. Le ultime dal reality non fanno dormire sonni tranquilli al fidanzato della Pupa - ora in preda alla gelosia : Elena Morali è stata una degli ultimi – per ora – vip ad approdare all’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi l’ha introdotta tra i naufraghi nel corso della seconda puntata del reality, proprio quella in cui andavano in scena discussioni (accesissime) su marijuana e clisteri. Ma la sexy showgirl, che abbiamo conosciuto nella trasmissione La Pupa e il Secchione, si è comunque fatta notare subito: si è presentata in Palapa con un mini ...

Isola dei Famosi - il fidanzato di Elena Morali : Non sono tranquillo nel vederla con Simone : Simone Barbato è il migliore naufrago dell'Isola dei Famosi di questa settimana e come regalo ha ricevuto una bella sorpresa sull'Isla Bonita.Barbato, infatti, potrà stare qualche giorno con la sua Elena in un'Isola piena di comfort. Così, finita la puntata di ieri sera, i due sono partiti alla volta dell'Isla Bonita, ma cosa ne penserà il futuro marito di Elena Morali? Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, prima ancora che i ...

Elena Morali/ Simone Barbato la porta sulla Isla Bonita (Isola dei famosi 2018) : Elena Morali è una delle ultime arrivate sull'Isola dei famosi 2018. La fidanzata di Scintilla ha confessato a Bianca Atzei il difficile rapporto con i genitori.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 01:19:00 GMT)

Elena Morali e Francesca Cipriani con il trucco semipermanente all’Isola dei famosi : intervista alla truccatrice Beatrice Di Taranto : Isola dei famosi, Elena Morali e Francesca Cipriani truccate: le sopracciglia con trucco semipermanente Elena Morali e Francesca Cipriani belle anche all’Isola dei famosi… ma con trucco! E sì, perché prima di partire per l’Honduras le due protagoniste di Colorado hanno pensato bene di ricorrere a uno stratagemma per apparire più carine pure in un […] L'articolo Elena Morali e Francesca Cipriani con il trucco ...

Isola dei Famosi : Simone Barbato corteggia Elena Morali? : Simone Barbato si è innamorato di Elena Morali a L’Isola dei Famosi? Stasera andrà in onda la quarta puntata dell’Isola dei Famosi. E verrà finalmente svelato chi tra Alessia Mancini, Cecilia Capriotti e Simone Barbato dovrà per sempre abbandonare l’Honduras e tornare in Italia. Ma quest’ultimo non ha fatto parlare in queste ore solo perchè potrebbe correre il rischio di essere presto eliminato. Cos’altro è ...

Elena MORALI/ Il momento di crisi e lo sfogo di Gaspare (Isola dei famosi 2018) : La puntata de L’Isola dei famosi 2018 ritroverà questa sera tra i suoi protagonisti ELENA MORALI. In settimana ha raccolto lo sfogo di Nino Formicola, in arte Gaspare(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 11:00:00 GMT)

“È tutta colpa mia…”. Isola dei Famosi : la tragedia di Elena Morali. Giornate difficili in Honduras per l’ex pupa che scoppia in un pianto disperato : “Faccio schifo…” : Momenti difficili all’Isola dei Famosi. Tra i naufraghi abbiamo visto esserci delle intemperanza. In particolare Filippo nardi si è scagliato contro Cecilia Capriotti per via del suo comportamento che, non solo lui, giudica egoista. Poi sempre l’ex gieffino ha avuto parole pesanti nei riguardi di Francesca Cipriani, in questo caso perchè poco attiva nelle attività Isolane. Ma un’altra ex pupa se la sta vedendo male ed è ...

Elena Morali / Video : Gianluca Fubelli stasera non sarà in studio - ecco perché (Isola dei famosi 2018) : Elena Morali parlando della sua prima settimana su l’Isola dei famosi elogia il comportamento di Giucas Casella visto come un ’papino’ e degli altri naufraghi.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 15:12:00 GMT)