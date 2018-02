Elezioni | Lorenzin | “Se vinco farò ministero della Famiglia Raggi? Si occupi delle

Elezioni : domani Lorenzin presenta programma e candidati - ci sarà Gentiloni : Roma, 10 feb. (AdnKronos) – domani, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, insieme ai leader dei soggetti politici co-fondatori di Civica Popolare (Lorenzo Dellai, Pier Ferdinando Casini, Giuseppe De Mita e Ignazio Messina), presenterà il programma e i candidati del nuovo partito in lizza alle prossime Elezioni Politiche e Regionali. L’evento, a cui parteciperà il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, si svolgerà dalle ...

Elezioni - Lorenzin fa campagna elettorale alle onoranze funebri. Sui social : “Ditemi che è un fake” : “Ero in prima fila alla messa del patrono, San Geminiano, e c’era anche lei. Ma il ministro Lorenzin l’ho incontrato più volte in diversi tavoli di lavoro. E adesso, visto che è candidata a Modena (all’uninominale per la coalizione di centrosinistra, ndr) ha colto l’occasione per venire a vedere una delle eccellenze della nostra città”. Non parliamo di enogastronomia o di motori, ma di pompe funebri. Nello ...

Elezioni - Lezzi (M5S) vs Lorenzin : “Non siamo No Vax”. “Raggi ha approvato mozione che aggira misure su vaccini” : Polemica concitata a L’Aria che Tira (La7) tra Beatrice Lorenzin, ministro uscente della Salute e candidata alla Camera per il Pd a Modena, e Barbara Lezzi, candidata M5S al Senato in Puglia. Lorenzin esordisce, dicendosi convinta che ci sarà un’alleanza post voto tra Lega e M5s. Poi accusa i 5 Stelle di aver sostenuto il Rosatellum, facendola approvare. Lezzi insorge: “Lei, ministro, è un molto confusa. Abbiamo fatto due manifestazioni di ...

Elezioni - Lorenzin : serve un forte sostegno alle famiglie : Roma, 18 gen. (askanews) - "Il calo demografico italiano inciderà sulla sostenibilità del sistema previdenziale, sanitario e di welfare ma anche su occupazione e sviluppo sociale e culturale. serve ...

Elezioni - Lorenzin vs Travaglio : “M5s? Un disastro con Spelacchio”. “Non parla di Renzi-De Benedetti. La dice lunga” : Scontro serrato a Otto e Mezzo (La7) tra il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Il giornalista osserva: “Abbiamo già sperimentato quelli che ci hanno portato al disastro attuale. Dire che gli altri ci porterebbero a un disastro peggiore si può dirlo, ma mancano le controprove. Fino a quando non si proverà un governo 5 Stelle, non si riuscirà a capire se sono un bluff o meno”. Lorenzin ...

Elezioni - Beatrice Lorenzin presenta simbolo : 'Noi vaccino contro incapacità e politica alla Cetto Laqualunque' : Un fiore 'petaloso, una peonia disegnata da un bimbo che me l'ha regalata, che non è una margherita, giallo come il sole per dare il senso della rinascita che si basa su crescita, speranza e futuro' e ...

Elezioni - Lorenzin presenta il simbolo “petaloso” di Civica e popolare. Ecco chi c’è nella terza gamba del Pd : Dopo la “Lista Insieme” scaturita dall’unione del Partito Socialista, dei Verdi e di ‘Area Civica’, movimento che raggruppa tutte quelle anime vicine all’ex premier Romano Prodi, oggi con il lancio del simbolo, prende vita ufficialmente la “terza gamba” della coalizione di centrosinistra, guidata dal Partito Democratico. E’ ‘Civica popolare‘ guidata dal ministro della Salute Beatrice ...

Elezioni - Lorenzin presenta il simbolo della lista Civica Popolare : Continuità e autonomia: Beatrice Lorenzin presenta il simbolo della lista Civica Popolare e spiega così il profilo di quella che punta ad essere non solo un'aggregazione elettorale ma "una...

Elezioni - nasce "Civica Popolare" : lista centro guidata da Lorenzin : I partiti di Ap, Centristi per l'Europa, Democrazia Solidale, Italia popolare e Idv danno vita alla lista "Civica Popolare", che sosterrà "l'area politica che ha supportato i governi di questa legislatura". La lista sarà guidata da Beatrice Lorenzin e "avrà nel logo una margherita". "Nessuno può usare quel simbolo alle Elezioni politiche", ...

Elezioni - nasce 'Civica Popolare' : Lorenzin guida la lista dei centristi al fianco del Pd : La lista, si legge ancora, ' sarà guidata da Beatrice Lorenzin e avrà nel simbolo una margherita ' ed è ' il primo passo per la costituzione di una forza politica di ispirazione europeista e ...

Elezioni - nasce 'Civica Popolare' : Lorenzin guida la lista dei centristi al fianco del Pd : La lista, si legge ancora, ' sarà guidata da Beatrice Lorenzin e avrà nel simbolo una margherita ' ed è ' il primo passo per la costituzione di una forza politica di ispirazione europeista e ...