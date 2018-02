Il Segreto Anticipazioni 6 febbraio 2018 | Mauricio mantiene segreti i progetti di

Gonzalo e Maria muoiono al Segreto? Anticipazioni spagnole sulla tragedia di Cuba : Gonzalo e Maria muoiono al Segreto? Si ritorna a parlare di loro, dopo aver visto in una breve parentesi Maria Castañeda, ritornata a Puente Viejo per regolare i conti col suo padre biologico Severiano e offrire di nuovo serenità ai suoi genitori; dopodiché, in fretta e furia, senza correre il rischio di dare troppo nell'occhio (e sapete bene che Francisca ha occhi e orecchie ovunque!), si è ricongiunta a Gonzalo, a sua figlia Esperanza ...

Anticipazioni Il Segreto : MARCELA lascia MATIAS : Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Il Segreto, sono in arrivo delle grandi preoccupazioni per la giovane MARCELA Del Molino (Paula Ballesteros): come abbiamo infatti segnalato nei nostri precedenti post, la ragazza rischierà di perdere il bambino che aspetta da MATIAS Castañeda (Ivan Montes) a seguito di un brutto incidente; questo sarà soltanto l’inizio di una serie di problemi… Stando a quanto segnalano le ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 12 al 16 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio 2018: Belen è in paese con una vicina e Nicolas si offre di andare a cercarla. Cristobal comincia a riprendersi. Firma i documenti che gli dà Francisca, ma sospetta qualcosa. Neanche Severo è tranquillo, perché le ricerche che ha fatto con Carmelo sembrano indicare che Francisca sta cercando di ingannarli e Adela lo conferma. Matias e Beatriz sistemano il loro nido ...

Anticipazioni Il Segreto : HERNANDO ed AQUILINO - scontro fisico in arrivo! : A partire da questa settimana, i telespettatori italiani de Il Segreto faranno la conoscenza dell’ambiguo AQUILINO Benegas (Raul Tortosa): dopo aver avviato con HERNANDO Dos Casas (Angel De Miguel) un piano per rilanciare l’immagine dei prodotti dei Manantiales, l’ultimo arrivato incomincerà a giocare sporco e, saldando il debito contratto dal latifondista con lo strozzino Exposito, riuscirà ad impadronirsi del 51% ...

Il Segreto - puntata del 7 febbraio 2018 : anticipazioni : Con lo slittamento di Sacrificio d’amore a maggio, è tornata in prima serata su Canale 5 la soap opera Il Segreto e il quarto appuntamento è per mercoledì 7 febbraio alle 21.10. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 5 al 9 febbraio Maurício si dispera, perché sta per arrivare sua moglie a Puente Viejo e non sa cosa aspettarsi. Tutti lo prendono in giro, perché essendo cugina di Francisca immaginano che sia come lei. Appena arriva ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : una bimba arriva a Puente Viejo : Il Segreto, anticipazioni spagnole Los Manantiales, come mostrano le anticipazioni spagnole de Il Segreto, accoglierà presto una bambina. arriva, infatti, la figlia di Nestor. L’arrivo di Belen, che Camila attendeva con ansia, viste le notizie avute da Nicolas, sconvolgerà gli equilibri già precari tra i Dos Casas. Che succederà? Belen arriva a Los Manantiales Finalmente ciò che Camila desiderava ardentemente accadrà, ma ci sarà, per questo ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : un nuovo incredibile lutto nella soap? : Ben trovati con le anticipazioni della soap opera di Canale 5 Il Segreto, la serie spagnola in onda da quasi cinque anni sulla televisione italiana. Oggi vogliamo darvi delle news in merito a quanto sta accadendo in Spagna, dato che sono stati menzionati due dei protagonisti più amati di sempre e cioè Gonzalo e Maria. La coppia ha lasciato Il Segreto ormai più di due anni fa, facendo credere alla terribile donna Francisca di aver perso la vita ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole (settima e ottava stagione) : il destino di Julieta e Severo : Cosa ci rivelano le anticipazioni spagnole dell'ottava stagione del Segreto? Severo Santacruz rischierà grosso: verrà accusato di aver ucciso Venancia e si ritroverà dinanzi a un giudice. Ci saranno diverse prove contro di lui e Francisca Montenegro non si metterà di certo da parte: farà in modo che il suo nemico finisca dietro le sbarre perché non dimentica quello che ha dovuto passare per colpa sua. Dopo la morte di Candela, Francisca non è ...

Il Segreto - anticipazioni : arriva Nazaria : Il Segreto - Nazaria Un nuovo arrivo movimenterà le trame delle puntate de Il Segreto in onda questa settimana su Canale 5: a Puente Viejo giungerà Nazaria Gorostiza (Cayetana Cabezas), la cugina di donna Francisca diventata la sposa per procura di Mauricio. La donna si mostrerà da subito molto sicura di sé ed indisponente, torturando la povera Fe, che si è vista portar via l’amato senza capirne il motivo. Ma Nazaria riserverà tante ...

