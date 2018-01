Sci | Sofia Goggia oltre il limite | ' Stupita da me stessa'

Festa Scienza e Filosofia - si accendono i riflettori sulla manifestazione : "Festa di Scienza e Filosofia prosegue il direttore del Laboratorio folignate sarà inoltre arricchita con progetti specifici, tutti rivolti ai giovani. Altra novità sarà la sua diffusione in alcuni ...

Sci alpino - tripletta Italia a Bad Kleinkirchheim. Sofia Goggia : “Giornata pazzesca - che tripletta”. Federica Brignone : “Troppo felice” : L’Italia ha confezionato una mitologia tripletta nella discesa libera di Bad Kleinkirchheim. Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini ci hanno regalato un’emozione indescrivibile. Queste le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato alla Fisi. Sofia Goggia: “Sentivo qualcosa di diverso nella mia sciata, con la gara accorciata pensavo che i distacchi fossero inferiori invece è una giornata pazzesca. Ad Aspen erano ...

Sci alpino - PRIMA - SECONDA E TERZA! Sofia Goggia magistrale - sul podio anche Brignone e Nadia Fanchini! ITALIA LEGGENDARIA a Bad Kleinkirchheim! : Dal 19 marzo 2017 al 14 gennaio 2018. Cambia il luogo, cambia la disciplina, cambia un’interprete su tre ma non cambia la sostanza: la discesa libera di Bad Kleinkircheim è un lungo e dolcissimo monologo ITALIAno, così come lo era stato il gigante di Aspen della scorsa stagione. Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini imprimono il loro nome nella storia, realizzando una tripletta memorabile, la PRIMA nella storia dell’ITALIA ...

LIVE Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : EPICA SOFIA GOGGIA! Vittoria vicina! 2a Brignone - Italia pazzesca!

Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim – Sofia Goggia seconda nell’ultima prova! Gisin davanti - Gut e Vonn attardate : A Bad Kleinkirchheim è tutto pronto per la disputa della Discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache si inizierà a gareggiare dalle ore 11.15, nella prima mattinata si è però disputata l’ultima prova. A realizzare il miglior tempo è stata Michelle Gisin: la svizzera ha fermato il cronometro su 1:36.94 e si conferma tra le favorite per il successo. Eccellente seconda la nostra Sofia ...

LIVE Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : Sofia Goggia per il riscatto. Vonn - Gut e Weirather le avversarie da battere

LIVE Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : Sofia Goggia per il riscatto. Vonn - Gut e Weirather le avversarie da battere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache si torna a gareggiare in questa specialità dopo una lunga assenze, tutte le big puntano alla vittoria a meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una gara appassionante e avvincente, molto combattuta e intensa. L’Italia si affida soprattutto a ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Vittoria dedicata a Elena Fanchini!”. Sofia Goggia : “Complimenti a Fede - ho buttato la gara” : Federica Brignone ha vinto il SuperG di Bad Kleinkirchheim. Prova sbalorditiva dell’azzurra che ha battuto le grandi specialiste ed è salita sul gradino più alto del podio con pieno merito. Bravissima Nadia Fanchini a chiudere in quinta posizione dedicando il risultato alla sorella Elena, errori gravi per Sofia Goggia. Queste le dichiarazioni rilasciate dalle azzurre alla Fisi: Federica Brignone: “Era una pista tosta da lasciare ...

LIVE Sci alpino - SuperG Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : Sofia Goggia sbaglia - Federica Brignone no : l’azzurra è prima davanti a Gut : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache andrà in scena un appuntamento imperdibile sulla strada che conduce alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si torna a gareggiare nella velocità dopo tanti appuntamenti tecnici, le ragazze sono pronte a regalare un grande spettacolo. L’Italia si affiderà ...

LIVE Sci alpino - SuperG Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : Sofia Goggia sbaglia - Lara Gut no : la svizzera nettamente prima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache andrà in scena un appuntamento imperdibile sulla strada che conduce alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si torna a gareggiare nella velocità dopo tanti appuntamenti tecnici, le ragazze sono pronte a regalare un grande spettacolo. L’Italia si affiderà ...

LIVE Sci alpino - SuperG Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : Sofia Goggia guida le azzurre in una gara incerta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache andrà in scena un appuntamento imperdibile sulla strada che conduce alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si torna a gareggiare nella velocità dopo tanti appuntamenti tecnici, le ragazze sono pronte a regalare un grande spettacolo. L’Italia si affiderà ...

Sci alpino - gare Bad Kleinkirchheim 2018 – Sofia Goggia : “Spero di trovare buone sensazioni”. Brignone : “Pista tecnica - partirò a tutta” : Federica Brignone e Sofia Goggia vogliono essere grandi protagoniste delle gare in programma nel weekend a Bad Kleinkirchheim. Il maltempo ha costretto a invertire discesa libera e SuperG, le due azzurre si presentano combattive quando manca meno di un mese alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Queste le dichiarazioni che hanno rilasciato alla Fisi. FEDERICA Brignone: “Affronteremo una pista molto tecnica e bella, la tratteremo ...