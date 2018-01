Risparmio tradito | entrano in vigore le nuove regole per tutelare gli investitori

Risparmio tradito - il Tribunale di Ferrara ridà speranza alle “Vittime del Salva Banche” : Ogni tanto arriva qualche buona notizia anche per i risparmiatori truffati. Il Tribunale civile di Ferrara ha infatti dato ragione a un piccolo azionista della cassa di Risparmio locale, la Carife, e ha stabilito il risarcimento dell’intero capitale investito (19mila euro) oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese. A farsene carico dovrà essere la Bper che pochi mesi fa ha rilevato per una cifra simbolica la Nuova cassa di Risparmio di ...

Risparmio tradito - per il Tesoro gli obbligazionisti del Monte dei Paschi dovranno attendere ancora : Ennesima doccia fredda per i risparmiatori truffati di Mps che vedono slittare l’atteso ristoro da parte del governo. Lunedì 30 ottobre avrebbe dovuto iniziare l’offerta di scambio azioni-obbligazioni attraverso la quale il Tesoro si impegna a rilevare le azioni che sono state assegnate ai detentori di bond subordinati Mps in cambio di obbligazioni senior di nuova emissione della banca senese. E invece, come comunica l’istituto stesso, l’offerta ...