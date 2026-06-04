Può far andare ai tempi supplementari
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Può far andare ai tempi supplementari' è 'Pareggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Può far andare ai tempi supplementari
- Risposta: PAREGGIO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PEGO
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Pareggio? Quando una partita termina in parità, può essere necessario giocare tempi supplementari per stabilire un vincitore. Questa fase extra permette alle squadre di avere un'ultima possibilità di decidere la sfida, mantenendo vivo l'entusiasmo e la suspense fino all'ultimo minuto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Può far andare ai tempi supplementari: risposta da 8 lettere
La definizione "Può far andare ai tempi supplementari" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Pareggio. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.