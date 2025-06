Punto che porta gli avversari allo stesso livello nei cruciverba: la soluzione è Pareggio

PAREGGIO

Perché la soluzione è Pareggio? Il termine pareggio indica una situazione in cui due o più soluzioni, concorrenti o squadre sono alla pari, senza vincitori né vinti. È un punto che mette tutti sullo stesso piano, spesso usato nel calcio e in altri sport per indicare un equilibrio temporaneo tra le parti. In breve, rappresenta il momento in cui nessuno prevale sull’altro, creando un equilibrio che può cambiare nel prosieguo del gioco.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può costringere le squadre ad andare ai tempi supplementariNon è ammesso nel basketPuò costringere ad andare ai tempi supplementariSituati allo stesso livelloPunto opposto allo ZenitIl punto opposto allo zenit

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

M A T N E T S I O R Mostra soluzione



