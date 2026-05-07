Trattiene il grosso e lascia andare il fino

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Trattiene il grosso e lascia andare il fino' è 'Setaccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SETACCIO

Perché la soluzione è Setaccio? Il setaccio è uno strumento che permette di separare le particelle più grandi da quelle più fini, trattiene il grosso e lascia andare il fino. Utilizzato in vari campi come l’agricoltura, la cucina o l’industria, il suo funzionamento si basa sulla capacità di filtrare attraverso fori di dimensioni specifiche. Quando si utilizza, si ottiene una separazione efficace tra materiali di diversa consistenza, facilitando così il lavoro di chi lo impiega e garantendo risultati più accurati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Trattiene il grosso e lascia andare il fino". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Trattiene il grosso e lascia andare il fino nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Setaccio

Per risolvere la definizione "Trattiene il grosso e lascia andare il fino", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Trattiene il grosso e lascia andare il fino" conferma che la soluzione 'Setaccio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Setaccio

S Savona E Empoli T Torino A Ancona C Como C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Trattiene il grosso e lascia andare il fino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Setaccio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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