Regnava ai tempi di Pilato

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Regnava ai tempi di Pilato' è 'Erode'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERODE

Perché la soluzione è Erode? Erode è il nome di un sovrano che regnava durante il tempo di Ponzio Pilato, governatore romano della Giudea. La sua figura storica è associata a periodi di grande trasformazione politica e religiosa, segnati da eventi importanti come la nascita e la crescita delle comunità ebraiche sotto l'occupazione romana. La presenza di Erode nel contesto storico ha lasciato tracce di influenze culturali e sociali che ancora oggi vengono studiate. La sua figura rimane un punto di riferimento per comprendere quel periodo storico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Regnava ai tempi di Pilato". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Regnava ai tempi di Pilato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Erode

In presenza della definizione "Regnava ai tempi di Pilato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Regnava ai tempi di Pilato" conferma che la soluzione 'Erode' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Erode

E Empoli R Roma O Otranto D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Regnava ai tempi di Pilato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Erode' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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