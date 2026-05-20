Il tasto del computer che si usa per andare a capo

Vito Manzione | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il tasto del computer che si usa per andare a capo' è 'Enter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENTER

La risposta Enter è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Enter? Il tasto del computer utilizzato per andare a capo si chiama ENTER. È fondamentale durante la digitazione, poiché permette di creare una nuova riga e organizzare meglio il testo. Premendolo, si conclude una frase o un pensiero, facilitando la lettura e la scrittura. Questo tasto è presente sulla maggior parte delle tastiere e svolge un ruolo importante nella formattazione dei documenti digitali. La sua funzione è essenziale per una corretta strutturazione del testo scritto.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Enter'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Il tasto del computer che si usa per andare a capo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Enter

Per risolvere la definizione "Il tasto del computer che si usa per andare a capo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Enter'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il tasto del computer che si usa per andare a capo
  • Risposta: ENTER
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: E____
  • Inizia con: E
  • Finisce con: R

Le 5 lettere della soluzione

E Empoli
N Napoli
T Torino
E Empoli
R Roma

La soluzione 'Enter' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il tasto del computer che si usa per andare a capo". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Tasto del PC che si usa per andare a capo Si usa per andare in gruppo a terra da una nave Parte nel computer quando non lo si usa Il tasto del computer che si preme per uscire da un programma L immagine che compare sul monitor del computer quando non lo si usa 

Altre definizioni collegate

Con tasto: Il tasto che causa l uscita da un programma 

Con computer: Il più lungo tasto sul computer 

Con andare: Trattiene il grosso e lascia andare il fino 