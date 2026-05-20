Il tasto del computer che si usa per andare a capo
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il tasto del computer che si usa per andare a capo' è 'Enter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ENTER
La risposta Enter è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Enter? Il tasto del computer utilizzato per andare a capo si chiama ENTER. È fondamentale durante la digitazione, poiché permette di creare una nuova riga e organizzare meglio il testo. Premendolo, si conclude una frase o un pensiero, facilitando la lettura e la scrittura. Questo tasto è presente sulla maggior parte delle tastiere e svolge un ruolo importante nella formattazione dei documenti digitali. La sua funzione è essenziale per una corretta strutturazione del testo scritto.
Il tasto del computer che si usa per andare a capo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Enter
Per risolvere la definizione "Il tasto del computer che si usa per andare a capo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Enter'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il tasto del computer che si usa per andare a capo
- Risposta: ENTER
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: E____
- Inizia con: E
- Finisce con: R
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Enter' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il tasto del computer che si usa per andare a capo". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con tasto: Il tasto che causa l uscita da un programma
Con computer: Il più lungo tasto sul computer
Con andare: Trattiene il grosso e lascia andare il fino