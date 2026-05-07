La locuzione latina per ciò che ha anticipato i tempi
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SOLUZIONE: ANTE LITTERAM
Perché la soluzione è Ante Litteram? Ante litteram è un'espressione latina che indica qualcosa che ha anticipato i tempi, portando con sé un significato di innovazione o di previsione. Questa locuzione viene usata per descrivere idee, opere o comportamenti che si manifestano prima che siano riconosciuti o compresi nel loro contesto storico. La sua origine risale al latino, dove ante significa prima e litteram lettera o scrittura. Spesso si applica a innovazioni che sembrano avanzate rispetto al loro periodo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La locuzione latina per ciò che ha anticipato i tempi". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
La locuzione latina per ciò che ha anticipato i tempi nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Ante Litteram
In presenza della definizione "La locuzione latina per ciò che ha anticipato i tempi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La locuzione latina per ciò che ha anticipato i tempi" conferma che la soluzione 'Ante Litteram' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Ante Litteram
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La locuzione latina per ciò che ha anticipato i tempi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ante Litteram' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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