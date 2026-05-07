La locuzione latina per ciò che ha anticipato i tempi

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La locuzione latina per ciò che ha anticipato i tempi' è 'Ante Litteram'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTE LITTERAM

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Perché la soluzione è Ante Litteram? Ante litteram è un'espressione latina che indica qualcosa che ha anticipato i tempi, portando con sé un significato di innovazione o di previsione. Questa locuzione viene usata per descrivere idee, opere o comportamenti che si manifestano prima che siano riconosciuti o compresi nel loro contesto storico. La sua origine risale al latino, dove ante significa prima e litteram lettera o scrittura. Spesso si applica a innovazioni che sembrano avanzate rispetto al loro periodo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La locuzione latina per ciò che ha anticipato i tempi". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La locuzione latina per ciò che ha anticipato i tempi nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Ante Litteram

In presenza della definizione "La locuzione latina per ciò che ha anticipato i tempi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La locuzione latina per ciò che ha anticipato i tempi" conferma che la soluzione 'Ante Litteram' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Ante Litteram

A Ancona N Napoli T Torino E Empoli L Livorno I Imola T Torino T Torino E Empoli R Roma A Ancona M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La locuzione latina per ciò che ha anticipato i tempi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ante Litteram' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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