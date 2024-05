La Soluzione ♚ In anticipo rispetto ai tempi detto alla latina La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ANTE LITTERAM . Ecco la soluzione verificata per la definizione In anticipo rispetto ai tempi detto alla latina. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su In anticipo rispetto ai tempi detto alla latina: Musicale colombiana di maggior successo commerciale di tutti i tempi e la cantante latina più popolare a livello mondiale. shakira ha avuto un ruolo di... L'espressione latina «ante litteram» (letteralmente «prima della lettera», inteso però come «prima della didascalia» per indicare la stampa di prova che veniva fatta prima di incidere la didascalia sulla matrice di rame) si usa per definire opere, personaggi, correnti di pensiero, fenomeni storici e movimenti culturali che precedono, e in qualche modo fanno da precursori, eventi più diffusi e con caratteristiche del tutto simili.

