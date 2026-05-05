In tempi da poco trascorsi recentemente

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'In tempi da poco trascorsi recentemente' è 'Ultimamente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ULTIMAMENTE

Perché la soluzione è Ultimamente? Ultimamente indica un periodo di tempo che si riferisce a momenti recenti, poco distanti nel passato rispetto al presente. Questa parola viene usata per evidenziare eventi o situazioni che sono accaduti nel recente passato, offrendo una prospettiva aggiornata su quanto è successo di recente. La sua funzione principale è quella di collegare un discorso o un racconto a fatti recenti, sottolineando la loro attualità e importanza nel contesto temporale attuale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In tempi da poco trascorsi recentemente". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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In tempi da poco trascorsi recentemente nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ultimamente

La soluzione associata alla definizione "In tempi da poco trascorsi recentemente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In tempi da poco trascorsi recentemente" conferma che la soluzione 'Ultimamente' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Ultimamente

U Udine L Livorno T Torino I Imola M Milano A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In tempi da poco trascorsi recentemente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ultimamente' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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