In tempi da poco trascorsi recentemente
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'In tempi da poco trascorsi recentemente' è 'Ultimamente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ULTIMAMENTE
Perché la soluzione è Ultimamente? Ultimamente indica un periodo di tempo che si riferisce a momenti recenti, poco distanti nel passato rispetto al presente. Questa parola viene usata per evidenziare eventi o situazioni che sono accaduti nel recente passato, offrendo una prospettiva aggiornata su quanto è successo di recente. La sua funzione principale è quella di collegare un discorso o un racconto a fatti recenti, sottolineando la loro attualità e importanza nel contesto temporale attuale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In tempi da poco trascorsi recentemente". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
In tempi da poco trascorsi recentemente nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ultimamente
La soluzione associata alla definizione "In tempi da poco trascorsi recentemente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In tempi da poco trascorsi recentemente" conferma che la soluzione 'Ultimamente' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Ultimamente
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In tempi da poco trascorsi recentemente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ultimamente' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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